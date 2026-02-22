Rusia a amenințat Estonia cu un atac nuclear: Va fi ținta armelor noastre

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a spus că Estonia ar putea accepta desfășurarea de arme nucleare aliate pe teritoriul său, dacă NATO va considera că acest lucru este necesar. Informația a fost relatată de RBC Ukraine.

Potrivit presei ruse, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reacționat imediat afirmând că „dacă pe teritoriul Estoniei vor fi amplasate arme nucleare îndreptate împotriva noastră, atunci teritoriul Estoniei va fi ținta armelor noastre nucleare”.

Declarația ministrului estonian a fost tranșantă: „Aducerea unei arme nucleare pe teritoriul nostru... nu suntem împotriva acesteia. Nu avem o doctrină în care să le fi exclus dacă NATO consideră necesar în conformitate cu planurile noastre de apărare, amplasarea unei arme nucleare, de exemplu, pe teritoriul nostru”.

Oficialul de la Tallinn a precizat că linia de politică externă a Estoniei rămâne neschimbată. Guvernul va continua presiunea diplomatică asupra Rusiei și sprijinul pentru Ucraina, iar integritatea teritorială a acesteia rămâne o prioritate.

Rusia a amenințat Estonia cu un atac nuclear pe fondul discuțiilor despre descurajarea europeană

Tensiunile vin într-un moment în care în Europa se discută tot mai des despre rolul armelor nucleare în arhitectura de securitate. Anterior, s-a relatat că Franța ia în calcul desfășurarea propriilor arme nucleare pe teritoriul aliaților, ca alternativă la armele nucleare americane din Europa.

Ulterior, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat lansarea unor discuții strategice privind protejarea întregului continent cu ajutorul instrumentelor de descurajare nucleară ale Franței.

Totodată, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Berlinul și Parisul au constat un dialog despre o posibilă descurajare nucleară la nivel european.

Conform relatărilor din presă, mai multe state europene susțin public ideea unor dezbateri despre crearea propriilor arme nucleare, pe lângă cele americane. Contextul este marcat de scăderea încrederii în Statele Unite sub președintele Donald Trump.

În acest climat tensionat, președintele polonez Karol Nawrocki a afirmat că Polonia ar trebui să își dezvolte propriile arme nucleare, susținând că țara se află „în pragul unui conflict armat”.

Mesajul transmis de Moscova a fost reluat ulterior de Dmitri Peskov, care a insistat asupra riscurilor pe care le-ar implica o asemenea decizie la Tallinn.

„Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei nu exclude amplasarea de arme nucleare în Estonia, în cazul în care NATO va considera necesar acest lucru. Și noi știm unde se află Estonia. Estonia este foarte aproape de noi. Nu amenințăm Estonia, la fel ca pe toate celelalte țări europene. Dar dacă pe teritoriul Estoniei vor fi amplasate arme nucleare îndreptate împotriva noastră, atunci teritoriul Estoniei va fi ținta armelor noastre nucleare. Și Estonia trebuie să înțeleagă clar acest lucru. Rusia va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a-și asigura propria securitate. Cu atât mai mult în chestiuni de descurajare nucleară”, a spus Peskov.

