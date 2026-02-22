€ 5.0974
DCNews Stiri Tragedie în Argeș: Bărbat decedat după ce a pierdut controlul mașinii. O femeie, transportată la spital
Data publicării: 17:41 22 Feb 2026

Tragedie în Argeș: Bărbat decedat după ce a pierdut controlul mașinii. O femeie, transportată la spital
Autor: Iulia Horovei

România, pe primul loc la drumuri periculoase din UE: Accidente grave, șoferi agresivi și infrastructură rutieră slabă Accidente | Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

Un bărbat a murit şi o femeie a fost rănită, duminică, 22 februarie, după ce autoturismul în care se aflau a ieşit în afara carosabilului în zona localităţii argeşene Aninoasa.

Ambele victime erau din București și se deplasau în direcţia localității Berevoeşti din Argeș.

„Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Câmpulung, s-a stabilit că un bărbat de 62 de ani, din Bucureşti, care conducea un autoturism pe DJ 732, pe raza comunei Aninoasa, circulând din direcţia Vlădeşti spre Berevoeşti, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul oboselii, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a ieşit în afara carosabilului”, se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş.

Bărbatul, mort în accident. Femeia a supraviețuit

Conform sursei citate, şoferul a suferit leziuni în urma cărora a survenit decesul. În accident a fost rănită o femeie de 59 de ani, tot din Bucureşti, care se afla în autoturism.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a anunţat că femeia, care era conştientă, a fost preluată de un echipaj SMURD.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier, notează Agerpres.

Citește și: România, pe primul loc la drumuri periculoase din UE: Accidente grave, șoferi agresivi și infrastructură rutieră slabă

