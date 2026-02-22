Vremea se încălzește în toată țara, temperaturile urcă până la 14 grade în următoarele zile

Vremea se va încălzi în toate regiunile pe parcursul săptămânii viitoare, iar temperaturile diurne vor urca în anumite zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

22–23 februarie: Ninsori la munte și ploi în vest

Valorile termice se vor situa, în special în vestul şi sud-vestul ţării, peste mediile climatologice specifice perioadei, iar în prima parte a intervalului nu vor lipsi episoadele cu precipitaţii: ploi, lapoviţă şi ninsori la munte.

Astfel, în intervalul 22 februarie, ora 8:00 - 23 februarie, ora 8:00, valorile termice diurne vor creşte în toate regiunile, dar mai ales în cele extracarpatice. Ziua, cerul va avea înnorări temporare şi vor fi ninsori slabe la începutul zilei în sud-est şi la munte. Pe parcursul nopţii va ploua în vestul ţării, iar în centru şi nord-est vor fi ploi, lapoviţă şi izolat condiţii de polei, în timp ce la munte vor predomina ninsorile. Izolat vor fi cantităţi de apă de 15 - 20 litri/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la munte, unde vor fi rafale de 55 - 70 km/h în a doua parte a intervalului şi trecător în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 şi 9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 şi 4 grade. Noaptea, izolat în sud şi sud-est se va forma ceaţă.

24–25 februarie: Ploi în majoritatea regiunilor

În Bucureşti, vremea va fi rece în perioada menţionată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 1 - 3 grade, iar cea minimă de -6, respectiv -4 grade. Pe parcursul nopţii se va forma nebulozitate stratiformă şi vor fi condiţii de ceaţă.

În intervalul 23 februarie, ora 8:00 - 24 februarie, ora 8:00, în ţară, valorile termice vor continua să crească şi se vor se situa cu mult peste cele normale datei în vest, sud-vest şi local în centru şi nord. Cerul va avea înnorări şi temporar vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării. În regiunile intracarpatice vor fi ploi ce vor avea şi caracter de aversă, iar noaptea în cele estice şi local în cele sudice vor fi predominant ploi şi condiţii de polei. La munte vor fi precipitaţii mixte. Cantităţile de apă vor depăşi izolat 15 litri/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la munte, unde vor fi rafale de 55 - 70 km/h şi doar trecător şi pe arii restrânse în rest. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 2 şi 13 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 5 grade. În primele ore ale zilei şi din nou noaptea local se va forma ceaţă în sud şi sud-est.

În Capitală, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări, noaptea şi dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă, iar trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 3 - 4 grade, iar cea minimă va fi de -1 - 0 grade.

În intervalul 24 februarie, ora 8:00 - 25 februarie, ora 8:00, în ţară, cerul va avea înnorări şi temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie în majoritatea regiunilor, îndeosebi pe parcursul zilei. La munte va fi lapoviţă, iar la altitudini mari va ninge. Izolat în est şi sud vor mai fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat cu intensificări la munte şi în Oltenia, iar local şi trecător şi în rest. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 şi 12 grade, iar cele minime între -4 şi 3 grade. Dimineaţa vor mai fi condiţii de ceaţă în sud-est.

În Bucureşti, vremea se va încălzi uşor. Cerul va avea înnorări temporare şi mai ales ziua vor fi posibile precipitaţii predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 5 - 7 grade, iar cea minimă de -3, respectiv -1 grad.

25–26 februarie: Vreme caldă pentru această perioadă

Prognoza pentru intervalul 25 februarie, ora 8:00 - 26 februarie, ora 8:00, arată că vremea va fi caldă pentru această dată mai ales în vest şi sud-vest. Cerul va fi variabil, iar cu precădere în jumătatea estică a ţării vor fi precipitaţii slabe, mixte, mai ales în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla slab şi moderat, local şi trecător cu intensificări uşoare. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 şi 14 grade, iar cele minime între -6 şi 3 grade.

În Bucureşti, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru ploaie redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 4 - 7 grade, iar cea minimă de -3, respectiv -1 grad.

Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 26 februarie, ora 8:00 - 1 martie ora 8:00, valorile termice vor avea variaţii de la o zi la alta, dar în general se vor situa peste cele normale, mai ales în jumătatea de vest a ţării. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mică.

În Bucureşti, valorile termice vor avea variaţii de la o zi la alta şi se vor situa în jurul celor normale date. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mică.