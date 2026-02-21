€ 5.0974
DCNews Stiri IGSU: 40 de oameni sunt blocați din cauza zăpezii pe drumuri din sașe județene
Data publicării: 18:33 21 Feb 2026

IGSU: 40 de oameni sunt blocați din cauza zăpezii pe drumuri din sașe județene
Autor: Tiberiu Vasile

IGSU: 40 de oameni sunt blocați din cauza zăpezii pe drumuri din sașe județene Ninsori și viscol. Imagine din București, februarie 2026. Sursa foto: Agerpres

Un număr de 21 autovehicule, cu aproximativ 40 persoane, sunt blocate sâmbătă după-amiaza, în continuare, din cauza zăpezii depuse pe carosabil, pe drumuri din sudul ţării.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sunt intervenţii în desfăşurare în 11 localităţi din judeţele Argeş, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov şi Prahova, precum şi în municipiul Bucureşti.

În localitatea Săruleşti din judeţul Călăraşi, doi minori care prezentau stare febrilă au fost asistaţi medical de un echipaj SAJ, care s-a deplasat la domiciliul acestora cu o autoşenilată, iar aparţinătorii au refuzat transportul la spital.

Nu sunt semnalate alte urgenţe la care echipajele de intervenţie să nu poată ajunge.

Nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită

IGSU precizează că nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condiţiilor meteo nefavorabile.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică se înregistrează avarii în 13 localităţi din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Tulcea şi Teleorman, însumând un număr de aproximativ 1.914 consumatori finali afectaţi.

Traficul rutier este închis pe două tronsoane de drum naţional (unul între judeţele Brăila şi Ialomiţa, unul între judeţele Ialomiţa şi Buzău) şi pe 25 de tronsoane de drum judeţean, în judeţele Brăila, Buzău, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova şi Teleorman.

Nu sunt semnalate curse anulate sau piste închise.

În judeţul Constanţa, manevrele rămân suspendate în portul Mangalia, iar în judeţul Tulcea - în Bara Sulina, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Cât mai țin ninsorile și viscolul și de când se încălzește. Elena Mateescu, prognoza ANM
 

