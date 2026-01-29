Ce să faci dacă derapează mașina

Dacă mașina intră în derapaj, ca prim instinct, probabil că vei avea intenția de a frâna și a trage de volan. Mai important însă decât ”ce faci când intri în derapaj” este ce să faci pentru a nu intra în derapaj. Nu frâna în curbă și, în general, niciodată când rotești volanul. Dacă trebuie să eviți, de exemplu un impact, pune frână. Dacă nu evitați doar prin frânare bruscă impactul, la finalul manevrei de frânare, rotiți volanul. Dacă veți frâna brusc în timp ce rotiți volanul, niciun sistem inteligent al mașinii nu vă va ajuta.

În cazul în care derapați, sfaturile sunt simple:

Când mașina ”fuge de spate”, ați pierdut aderența pe roțile din spate, dacă mai și frânați și accentuați centrul de greutate al mașinii pe față, după ce deja ați pierdut aderența pe spate, doar veți susține deraparea mașinii.

Dacă accelerați în condiții normale de drum, ce se întâmplă? Vă băgați în scaun, deci centrul de greutate se mută pe spate și asigurați aderența acolo unde ați pierdut-o.

Există și situații în care deparația în caz de subvirare, când roțile din față ”nu vă mai ascultă”. În acest caz, înseamnă că ați virat prea târziu în curbă și singura variantă pentru a evita impactul este să vă duceți spre interiorul curbei, mergând în față, și ciupind ușor frâna pe parcurs.

Iată explicația instructorului de conducere defensivă Titi Aur, în interviul acordat DCNews:

”Atunci când îți pleacă spatele mașinii către dreapta, tu trebuie să virezi către dreapta, dar trebuie să virezi doar atât cât să păstrezi roțile pe direcția de mers. De asemenea, nu trebuie frânat. Dacă frânezi, mașina are tendința să derapeze și mai mult. Cel mai mare risc e când îți pleacă mașina către stânga, tu tragi de volan și pleci pe contrasens și intri în mașinile din față. Oricât de multă teorie s-ar face, cel care ascultă va înțelege, dar nu va reacționa corect până nu se urcă în mașini speciale și testează”.