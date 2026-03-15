Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 16. Rachetă lansată de Iran în Tel Aviv. Israelul aprobă 827 mil. de dolari pentru achiziții militare de urgență

UPDATE: Administrația Trump ar putea anunța o coaliție pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Hormuz: raport

Administrația președintelui Donald Trump ar putea anunța încă de săptămâna aceasta că mai multe țări au fost de acord să formeze o coaliție pentru escortarea navelor prin Strâmtoarea Hormuz, a relatat duminică The Wall Street Journal, citând oficiali americani.

UPDATE: Regele Iordaniei și președintele Egiptului discută evoluțiile „periculoase” din regiune într-o convorbire telefonică

Regele Iordaniei, Abdullah II, a discutat despre evoluțiile „periculoase” din regiune cu președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, într-o convorbire telefonică, a relatat Petra News Agency.

Cei doi lideri au subliniat necesitatea intensificării acțiunii comune arabe pentru a face față provocărilor actuale într-un mod care să sprijine securitatea și stabilitatea țărilor împotriva oricăror amenințări sau atacuri.

Președintele al-Sisi a condamnat atacurile care au vizat Regatul, reafirmând solidaritatea deplină a țării sale cu conducerea și poporul Iordaniei în fața provocărilor actuale.

UPDATE: Prim-ministrul britanic discută cu Trump despre redeschiderea Strâmtorii Hormuz

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a discutat cu președintele Donald Trump despre necesitatea redeschiderii Strâmtoarea Hormuz, a anunțat Downing Street.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt, cei doi lideri au vorbit despre perturbările transportului maritim global cauzate de închiderea acestei căi navigabile vitale.

Starmer a avut, de asemenea, discuții cu prim-ministrul canadian Mark Carney despre impactul economic al situației.

Cei doi lideri au convenit să continue discuțiile privind conflictul din Orientul Mijlociu într-o întâlnire programată pentru luni.

UPDATE: Armata israeliană spune că a lovit peste 200 de ținte în Iran în ultimele 24 de ore

Armata Israelului susține că a continuat să „lovească sistemele de rachete balistice și sistemele de apărare” ale Iranului în zonele centrale și vestice ale țării.

Printre țintele atacate s-au numărat, potrivit unui comunicat publicat pe contul armatei de pe X, cartiere generale militare, sisteme de apărare, precum și instalații pentru producerea și depozitarea armamentului.

UPDATE: Președintele Iranului a avut o convorbire telefonică cu Macron, relatează agenția Tasnim

Președintele Iran, Masoud Pezeshkian, a discutat evoluțiile din regiune cu omologul său francez, Emmanuel Macron, în cadrul unei convorbiri telefonice, potrivit agenției de presă semi-oficiale Tasnim News Agency.

UPDATE: Israelul anunță redeschiderea punctului de trecere Rafah din Gaza

Agenția guvernamentală israeliană care coordonează activitățile în teritoriile palestiniene ocupate și în Gaza a anunțat că, pe 18 martie, punctul de trecere dintre Gaza și Egipt va fi redeschis în ambele sensuri, „doar pentru circulația limitată a persoanelor”.

Israelul a închis punctul de trecere Rafah Crossing pe 1 martie, după ce a început războiul comun cu Statele Unite împotriva Iran, invocând motive de securitate. Acesta fusese redeschis abia în februarie, după multe luni în care a rămas închis.

Punctul de trecere este considerat esențial pentru livrarea ajutorului umanitar și pentru evacuarea pacienților aflați în stare critică.

UPDATE: Hezbollah anunță noi atacuri asupra Israelului și asupra trupelor israeliene din Liban

Gruparea libaneză a declarat că a atacat un grup de soldați israelieni în apropierea localității Taybeh, în sudul Liban.

De asemenea, Hezbollah susține că a lansat atacuri asupra orașelor israeliene Kiryat Shmona și Avivim, aflate în apropierea frontierei dintre Israel și Liban.

UPDATE: Iran semnalează necesitatea unei „revizuiri serioase” a relațiilor cu statele din Golf, în contextul conflictului SUA-Israel: Ambasador

Teheranul a declarat că relațiile sale cu statele arabe din Golf trebuie să treacă printr-o „revizuire serioasă” ca răspuns la operațiunile în desfășurare ale SUA și Israel împotriva Iranului.

Ambasadorul Iranului în Arabia Saudită, Alireza Enayati, a afirmat într-un răspuns scris pentru agenția de presă Reuters că, deși conflictul în desfășurare dintre SUA și Israel ridică îngrijorări privind relațiile bilaterale, cele două țări rămân inseparabile ca vecine.

Enayati a negat că Teheranul ar fi fost responsabil pentru recentele atacuri asupra infrastructurii petroliere a Arabiei Saudite, inclusiv rafinăria Ras Tanura de pe coasta de est și multiple tentative de atacuri cu drone asupra câmpului petrolier Shaybah, aflat aproape de granița cu Emiratele Arabe Unite. „Iranul nu este responsabil pentru aceste atacuri, iar dacă le-ar fi comis, ar fi anunțat acest lucru”, a precizat el, fără a specifica cine este vinovat.

Diplomatul a menționat că rămâne în contact cu oficialii saudiți, iar relațiile „progresează în mod natural” în domenii precum facilitarea plecărilor pelerinilor iranieni și acordarea de ajutor medical, adăugând că Teheranul discută cu Riad angajamentul său ca teritoriul saudit să nu fie folosit pentru atacuri împotriva Iranului.

Referitor la regiunea mai largă a Golfului, el a spus că războiul „ne-a fost impus nouă și regiunii”, subliniind că atacurile SUA și Israel trebuie să înceteze, țările regionale să se abțină de la implicare, iar garanțiile internaționale sunt necesare.

„Abia atunci ne putem concentra pe construirea unei regiuni prospere”, a concluzionat el.

UPDATE: Forțele de menținere a păcii ale ONU au fost vizate cu foc de armă

Forțele de menținere a păcii ale ONU au anunțat că patrulele lor au fost vizate cu foc de armă în trei incidente distincte, care au avut loc astăzi în sudul Libanului.

Într-un comunicat, United Nations Interim Force in Lebanon a precizat că trupele sale „au fost supuse focului de armă, cel mai probabil din partea unor grupuri armate necontrolate de stat, în trei incidente separate, în timp ce patrulau în jurul pozițiilor lor din Yater ","Liban"] și Qalawiya-a produs în Yater, unde focul a venit de la doar aproximativ cinci metri. În celelalte două cazuri, focul a fost tras de la distanțe de circa 100 și 200 de metri.

UPDATE: Germania este sceptică în privința extinderii operațiunii UE în Strâmtoarea Hormuz

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că este sceptic cu privire la o posibilă extindere a misiunii navale Aspides a Uniunii Europene în Strâmtoarea Hormuz.

Wadephul a afirmat că misiunea menită să ajute transporturile comerciale să traverseze Marea Roșie „nu a fost eficientă”.

„Și de aceea sunt foarte sceptic că extinderea misiunii Aspides în Strâmtoarea Hormuz ar aduce o securitate mai mare”, a spus el într-un interviu pentru postul german ARD.

UPDATE: Arabia Saudită a interceptat o dronă în Provincia de Est

Arabia Saudită a anunțat, într-o postare pe X, că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat și distrus o dronă deasupra Provinciei de Est.

Update: Liban - peste 830.000 de persoane strămutate din cauza războiului israelian

Libanul anunță că numărul persoanelor strămutate din cauza războiului israelian asupra țării continuă să crească.

Unitatea pentru Gestionarea Riscurilor de Dezastre din cadrul Președinției Consiliului de Miniștri a raportat că au fost deschise 620 de adăposturi în întreaga țară.

Autoritățile au înregistrat, de asemenea, un total de 831.002 persoane strămutate intern care s-au înregistrat oficial la autorități.

UPDATE: Bahrain afirmă că a interceptat 125 de rachete și 203 drone

Autoritățile din Bahrain au anunțat că sistemele lor de apărare aeriană au interceptat și distrus 125 de rachete balistice și 203 drone de la începutul agresiunilor lansate de Iran în cadrul conflictului regional în curs. Aceste interceptări au fost posibile datorită vigilenței și pregătirii înalte a forțelor de apărare, care continuă să asigure securitatea spațiului aerian al regatului.

UPDATE: Hezbollah țintește o poziție israeliană în Înălțimile Golan cu rachete

Gruparea libaneză a anunțat că a lansat astăzi mai devreme o serie de atacuri cu rachete asupra cazarmii Kilaa’ din Înălțimile Golan.

UPDATE: Agenția Internațională pentru Energie spune că 400 de milioane de barili de petrol de urgență vor intra „în curând” pe piețele globale

International Energy Agency (nr. Agenția Internațională pentru Energie) a anunțat că petrolul din rezervele de urgență va începe „în curând” să ajungă pe piețele globale, după ce statele membre au convenit să elibereze volume mari pentru a stabiliza aprovizionarea.

Într-un comunicat, agenția a precizat că 400 de milioane de barili vor fi disponibili ca urmare a perturbărilor legate de războiul israeliano-american împotriva Iran.

Stocurile din Asia și Oceania vor fi eliberate imediat, în timp ce livrările din America și Europa se așteaptă să înceapă să intre pe piață spre sfârșitul lunii martie.

UPDATE: Un atac israelian a ucis o persoană, raportează presa libaneză

National News Agency (Lebanon) informează că o persoană a fost ucisă într-un atac aerian care a vizat o zonă din apropierea orașului Nabatieh, situat în sudul țării.

Potrivit sursei oficiale, atacul a lovit o locație de pe drumul Nabatieh al-Fouqa în cursul după-amiezii de duminică. Lovitura ar fi vizat un magazin identificat drept Express Store în acea zonă.

UPDATE: Ministrul israelian al Energiei cere anularea acordului de gaze cu Libanul

Eli Cohen a declarat pe X că acordul privind granița maritimă din 2022 dintre Israel și Liban, care a pus capăt unui conflict îndelungat legat de un zăcământ de gaze din Marea Mediterană, ar trebui anulat.

„Acordul de gaze cu Libanul s-a născut în păcat, cu o zi înaintea alegerilor”, a spus ministrul israelian al Energiei pe X. „Este un acord rău și ilegitim și trebuie să se ia măsuri pentru a-l anula!”

UPDATE: Teheranul, despre materialul nuclear, americanii reținuți și accesul la internet

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a răspuns întrebărilor privind uraniul îmbogățit al țării, americanii reținuți și accesul la internet în contextul războiului.

Araghchi a declarat pentru CBS News că rezervele de uraniu îmbogățit ale Iranului se află sub dărâmăturile instalațiilor afectate de atacuri, situație verificată de International Atomic Energy Agency.

„Există posibilitatea de a le recupera, dar sub supravegherea agenției. Dacă într-o zi vom decide să facem acest lucru, se va face sub supravegherea agenției. Dar, deocamdată, nu avem niciun program. Nu avem niciun plan de a le scoate de sub dărâmături.”

El a adăugat că Iranul oferise anterior să dilueze uraniul său îmbogățit 60% în negocierile cu Statele Unite, însă „pentru moment, nimic nu este pe masă”.

Referitor la americanii reținuți în Iran, inclusiv jurnalistul Reza Valizadeh și Kamran Hekmati, Araghchi a spus: „Ei bine, dacă Statele Unite și Israelul nu atacă închisorile noastre, presupun că sunt în siguranță.”

Despre accesul la internet, el a recunoscut că iranienii, în general, nu au acces liber, dar și-a apărat propriul acces. „Ei bine, pentru că eu sunt vocea iranienilor și trebuie să le apăr drepturile, acesta este motivul pentru care am acces la internet. Vocea noastră este auzită de comunitatea internațională. Dar internetul este restricționat din motive de securitate, pentru că suntem sub atac, suntem supuși agresiunii și trebuie să facem tot ce e necesar pentru a ne proteja populația. În orice țară, se iau măsuri urgente în acest sens, din cauza războiului.”

UPDATE: Iranul afirmă că nu urmărește un armistițiu și promite să continue să se apere

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a insistat că Teheranul nu a cerut un armistițiu și nici nu a căutat negocieri cu Washingtonul, precizând că țara va continua să se apere în contextul conflictului în desfășurare cu Statele Unite ale Americii.

În declarații pentru CBS News, Araghchi a spus: „Nu, nu am cerut niciodată un armistițiu și nici măcar nu am cerut negocieri. Suntem pregătiți să ne apărăm atât cât va fi nevoie. Și asta am făcut până acum și vom continua să facem până când președintele Trump va realiza că acesta este un război ilegal fără nicio victorie. Oamenii sunt uciși doar pentru că președintele Trump vrea să se distreze. Aceasta este declarația lui.”

Araghchi a criticat modul în care administrația americană gestionează conflictul, descriind acțiuni precum țintirea navelor ca „un război la alegerea președintelui Trump și a Statelor Unite”.

De asemenea, el a respins ideea că Iranul duce un război pentru supraviețuire, afirmând că guvernul este „suficient de stabil și puternic” pentru a-și apăra populația fără a negocia.

UPDATE: Israel susține că a lovit centre de comandă ale IRGC și Basij în vestul Iranului

Armata israeliană a declarat că forțele sale aeriene au efectuat un nou val de lovituri vizând infrastructura militară iraniană din vestul țării.

Într-o postare pe X, armata a precizat că atacurile au lovit „mai multe centre de comandă centrale ale Gărzilor Revoluționare și unității Basij”.

Potrivit sursei militare, aceste facilități erau folosite pentru coordonarea operațiunilor și planificarea atacurilor împotriva Israelului și altor țări din regiune.

Armata israeliană a anunțat că își extinde loviturile asupra a ceea ce a numit infrastructura guvernamentală de comandă și control din vestul și centrul Iranului.

UPDATE: Ministrul egiptean de Externe și emirul Qatarului au avut discuții despre reducerea tensiunilor regionale și încheierea conflictului

Ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, s-a întâlnit cu emirul Qatarului, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, pentru a discuta măsuri menite să reducă tensiunile regionale și să pună capăt conflictului în desfășurare care implică Israelul, Statele Unite și Iran, potrivit Ministerului egiptean de Externe.

Abdelatty a vizitat Qatarul ca parte a unui tur în Golf, pentru a se întâlni cu lideri regionali și a discuta despre evoluțiile actuale.

UPDATE: Sute de nave așteaptă lângă Strâmtoarea Hormuz, în contextul tensiunilor regionale în creștere

În prezent, aproximativ 1.000 de nave așteaptă să traverseze Strâmtoarea Hormuz, dintre care circa 200 sunt petroliere care transportă provizii esențiale la nivel global. Piețele petroliere au reacționat imediat, prețurile crescând semnificativ. Costurile combustibilului sunt în creștere în multe țări, pe fondul controlului militar continuu pe care Iran îl exercită asupra acestei căi navigabile strategice.

Au existat mai multe amenințări din partea forțelor militare iraniene împotriva navelor care încearcă să efectueze tranzitul sau chiar să se apropie de intrarea în Strâmtoarea Hormuz.

Iranul a declarat că nu va permite trecerea navelor americane și a celor afiliate SUA, în timp ce alte nave pot tranzita prin această strâmtoare. Totuși, și navele care nu au legătură cu Statele Unite au fost vizate. Recent, o navă sub pavilion thailandez încerca să traverseze Strâmtoarea Hormuz, iar asupra ei au fost lansate rachete balistice. Acestea au lovit ținta, iar aproximativ 20 de membri ai echipajului au fost salvați. Se estimează că încă trei membri ai echipajului sunt dați dispăruți în mare.

UPDATE: Israel efectuează un nou atac în sudul Libanului, în timp ce se raportează ciocniri lângă graniță

Corespondentul nostru a transmis că se aud focuri de armă în orașul de graniță Khiam și, în plus, un atac cu dronă israeliană a avut loc în apropierea localității Sinay.

UPDATE: UEFA anulează meciul dintre Spania și Argentina, care urma să se dispute în Qatar

Forul european al fotbalului, UEFA, a anunțat că meciul „Finalissima” dintre câștigătoarea UEFA Euro 2024, Spania, și câștigătoarea Copa América 2022, Argentina a fost anulat, deși era programat să aibă loc în Qatar pe 27 martie, în contextul războiului aflat în desfășurare în regiune.

„Este o mare dezamăgire pentru UEFA și pentru organizatori faptul că circumstanțele și momentul în care se desfășoară evenimentele au privat echipele de șansa de a concura pentru acest trofeu prestigios în Qatar”, a transmis organizația într-un comunicat oficial.

UEFA a adăugat că, întrucât nu a fost posibilă ajungerea la un acord pentru reprogramarea partidei, meciul a fost anulat.

UPDATE: Ministerul britanic al Apărării spune că avioane Typhoon și F-35 au desfășurat misiuni în Qatar și Cipru

Într-o actualizare privind situația, Ministerul britanic al Apărării a anunțat că, peste noapte, avioane de luptă Eurofighter Typhoon și Lockheed Martin F-35 Lightning II ale Marii Britanii au efectuat „misiuni aeriene în apărarea intereselor britanice”.

Instituția a adăugat că aceste misiuni au fost desfășurate și pentru apărarea aliaților din Qatar, Cpru, EAU, Iordania și Bahrain.

UPDATE: Secretarul american al Energiei spune că războiul se va încheia în „următoarele câteva săptămâni”

Secretarul Energiei din SUA, Chris Wright, a declarat că se așteaptă ca războiul cu Iran să se încheie în „următoarele câteva săptămâni”.

„Cred că acest conflict se va încheia cu siguranță în următoarele câteva săptămâni – ar putea chiar mai devreme de atât. Dar conflictul va lua sfârșit în următoarele câteva săptămâni, iar apoi vom vedea o revenire a aprovizionării [cu energie] și o scădere a prețurilor”, a declarat Wright pentru emisiunea This Week de la ABC News.

UPDATE: Bilanțul victimelor în urma atacurilor israeliene asupra Libanului este în creștere

Ministerul Sănătății din Liban afirmă că cel puțin 850 de persoane au fost ucise, iar 2.105 au fost rănite de când Israelul și-a intensificat atacurile asupra țării pe 2 martie, în urmă cu aproape două săptămâni.

UPDATE: Hezbollah susține că a atacat un tanc israelian în sudul Libanului

Gruparea libaneză afirmă pe Telegram că luptătorii săi au lovit un tanc Merkava al Israelului în apropierea localității Taybeh, din sudul Libanului. Hezbollah spune că atacul, realizat cu o rachetă ghidată, a provocat incendierea tancului.





UPDATE: Patru răniți în Israel în cel mai recent atac cu rachete

Serviciile naționale de urgență din Israel, Magen David Adom, raportează că patru persoane au fost rănite în atacul iranian de astăzi, în orașele Bnei Brak și Ramat Gan din zona metropolitană Tel Aviv.

un bărbat în vârstă de 60 de ani în stare moderată, cu răni provocate de cioburi de sticlă în Bnei Brak

un bărbat în vârstă de 70 de ani care a suferit o lovitură la cap în Ramat Gan

o femeie în vârstă de 46 de ani și o fată de 18 ani cu răni ușoare în Petah Tikva

UPDATE: Cinci arestări în Bahrain sub suspiciunea de spionaj în favoarea Iranului

Ministerul de Interne din Bahrain a declarat cinci persoane au fost arestate pentru colectarea și transmiterea de informații sensibile către Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran.

Bărbații arestați au vârste cuprinse între 25 și 39 de ani. Se presupune că unul dintre aceștia „primise antrenament intensiv în taberele Gărzilor Revoluționare Iraniene”, se arată în comunicatul guvernului.

„El și restul deținuților au făcut fotografii și au obținut coordonatele mai multor locuri vitale și importante, precum și ale unor hoteluri din Regatul Bahrain, și au trimis aceste fotografii și coordonate Gărzilor Revoluționare Iraniene, care au ajutat în procesul de vizare a acestor locuri”, a adăugat acesta.

UPDATE: Îngrijorările Papei Leon privind conflictul din Orientul Mijlociu: Apel la liderii lumii

UPDATE: O rachetă a căzut în zona metropolitană Tel Aviv, o persoană a fost rănită

O rachetă a căzut în zonele Bnei Brak și Ramat Gan din zona metropolitană Tel Aviv, potrivit corespondentului Al Jazeera de la fața locului.

Poliția israeliană a declarat că investighează mai multe locuri unde au căzut obiectele.

Un bărbat a fost rănit ușor, lovit de cioburi de sticlă, relatează Times of Israel.

Poliția israeliană declarase anterior că nu au existat răniți.

Times a relatat că ultima rachetă lansată asupra Israelului a avut „impact într-un oraș central”, în timp ce „o muniție cu bombă cu fragmentație sau alte fragmente care au căzut au provocat daune unui bloc de apartamente”.

UPDATE: Nave de război suplimentare în Strâmtoarea Ormuz. Prima țară care răspunde la apelul lui Trump



UPDATE: Israelul aprobă 827 de milioane de dolari pentru achiziții militare de urgență

Guvernul israelian a aprobat un pachet de 827 de milioane de dolari pentru achiziţii militare „de urgenţă”, a relatat duminică presa israeliană, la două săptămâni de la începerea războiului lansat de Israel şi SUA împotriva Iranului, relatează AFP.

Acest pachet de 2,6 miliarde de şekeli a fost decis de miniştri în timpul unei teleconferinţe vineri seara. El va fi utilizat pentru „achiziţii de securitate” şi pentru a răspunde „nevoilor urgente”, potrivit cotidianului Haaretz, care nu a oferit alte detalii.

Conform documentului Ministerului de Finanţe prezentat miniştrilor şi difuzat duminică dimineaţa de mai multe mass-media naţionale, inclusiv televiziunea N12, „având în vedere intensitatea luptelor, a apărut nevoia urgentă şi imediată de a oferi un răspuns operaţional, inclusiv achiziţionarea de muniţii, de armament avansat şi de reaprovizionare a stocurilor critice de luptă”.

Se precizează, de asemenea, că aceasta este „o decizie de urgenţă excepţională, menită exclusiv să răspundă nevoilor care decurg din desfăşurarea luptelor”.

Sumă va fi retrasă din bugetul de stat, în valoare totală de 222 de miliarde de dolari, aprobat de guvern pe 12 martie şi care urmează să fie adoptat de Knesset (parlament) până la 31 martie, conform relatărilor din presă.

Guvernul lui Benjamin Netanyahu nu a comentat încă oficial această chestiune şi nici nu a specificat la ce vor fi folosite aceste fonduri, notează Agerpres.

UPDATE: Iranul avertizează țările care vin în ajutorul SUA, în Strâmtoarea Ormuz

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a cerut duminică altor ţări să evite orice acţiune care ar putea escalada războiul cu Israelul şi Statele Unite, în urma unui apel al preşedintelui american Donald Trump de a securiza Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP.

În timpul unei convorbiri telefonice cu omologul său francez, Jean-Noël Barrot, Araghchi a cerut altor ţări „să se abţină de la orice acţiune care ar putea duce la o escaladare şi la o extindere a conflictului”, potrivit unui comunicat al ministerului său.

Cu o zi înainte, preşedintele american a cerut altor ţări, inclusiv Franţei, Chinei, Japoniei, Coreei de Sud şi Regatului Unit, să trimită nave de război pentru a securiza aprovizionarea mondială cu petrol care tranzitează strâmtoarea strategică, în mare parte blocată de Iran, notează Agerpres.

UPDATE: Cel puțin 2 persoane rănite în centrul Israelului în cel mai recent atac cu rachete al Iranului

Doi bărbați în vârstă de 50 de ani au fost răniți ușor în cel mai recent atac cu rachete balistice al Iranului asupra Israelului, potrivit The Times of Israel, care a citat serviciul de salvare Magen David Adom.

O rachetă a lovit sudul și centrul țării.

UPDATE: Iranul amenință sucursalele băncilor americane din regiune

Armata iraniană afirmă că alte atacuri asupra petrolului sau energiei iraniene ar transforma sucursalele băncilor americane din regiune într-o țintă legitimă, potrivit relatărilor din mass-media iraniană.

Ali Mohammad Naeini, general de brigadă al Gărzilor Revoluționare, a repetat amenințările că toată infrastructura petrolieră, economică și energetică cu acțiuni americane va fi „distrusă imediat și transformată într-o grămadă de cenușă”.

Iranul a făcut amenințări similare de la începutul războiului.

UPDATE: Marea Britanie analizează opțiunile cu aliații privind situația Strâmtorii Ormuz de către Iran

Marea Britanie „analizează intens” ce poate face pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care a fost blocată de Iran și a dus la creșteri bruște ale prețurilor la energie, a declarat secretarul britanic pentru Energie, Ed Miliband.

„Discutăm cu aliații noștri. Există diferite modalități prin care putem face posibil transportul maritim. Analizăm intens împreună cu aliații noștri ce se poate face, întrucât este foarte important să redeschidem strâmtoarea”, a declarat Miliband, în această dimineață, într-un interviu acordat Sky News, când a fost întrebat dacă Marea Britanie analizează trimiterea de nave detectoare de mine sau drone pentru detectarea minelor în strâmtoare.

Miliband a declarat anterior că există o serie de acțiuni pe care Marea Britanie le poate face, inclusiv utilizarea echipamentelor autonome de detectare a minelor, dar a refuzat să speculeze cu privire la cât de avansate sunt aceste propuneri.

De asemenea, el a negat sugestiile conform cărora Marea Britanie nu ar avea o armată suficient de mare pentru a-și îndeplini toate angajamentele, precum și pentru a răspunde la criză.

UPDATE: Iranul susține că a atacat sediul poliției și centrul de comunicații prin satelit din Israel

Armata iraniană declară într-un comunicat publicat de agențiile media din țară că forțele sale au efectuat „atacuri puternice cu drone” în această dimineață, vizând sediul unității speciale de poliție „Lahav 433” din Israel și centrul de comunicații prin satelit pentru apărare Gilat.

UPDATE: Războiul din Orientul Mijlociu amână Marele Premiu Moto GP din Qatar. Schimbări și în programul F1

UPDATE: Iranul acuză Israelul că ar putea ataca statele din Golf

Iranul susține că Israelul s-ar putea afla în spatele atacurilor asupra unor ținte civile din țările arabe, relatează presa de stat.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a negat că ar fi vizat zone civile sau rezidențiale, potrivit agenției de știri Fars.

El a declarat că este posibil să fi fost folosite drone fabricate în SUA, fără a furniza dovezi.

Teheranul este pregătit să formeze un comitet de anchetă împreună cu vecinii săi pentru a evalua atacurile, a mai spus el.

UPDATE: Presa din Iran susține că cel puțin 153 de unități medicale au fost avariate în Iran de atacurile SUA-Israel

„Anchetele arată că... 153 de unități din rețeaua sanitară a țării au fost avariate, dintre care 56 de centre de servicii medicale complete au reprezentat cel mai mare număr”, se arată în raport.

Universitățile de medicină au fost, de asemenea, afectate: „Universitatea din Kermanshah a suferit cele mai mari pagube, cu 42 de unități avariate, urmată de Isfahan cu 19 unități.”

Kermanshah se află în vestul Iranului.

„Din păcate, 10 persoane și-au pierdut viața în aceste incidente, iar 248 de persoane au fost tratate și externate”, potrivit agenției de știri Tasnim.

UPDATE: Israelul anunță lansarea de atacuri asupra vestului Iranului



Armata israeliană declară că „cu puțin timp în urmă” forțele sale au început „un val de atacuri la scară largă care vizează infrastructura regimului terorist iranian din vestul Iranului”.

UPDATE: Cel puțin 108 persoane rănite în Israel în ultimele 24 de ore

Ministerul Sănătății din Israel a declarat că 108 persoane rănite au fost transportate la spitale, ca urmare a conflictului cu Iranul în ultimele 24 de ore, potrivit ziarului Times of Israel.

Ministerul nu oferă o împărțire clară a cauzelor rănilor; unele ar putea fi suferite în drumul oamenilor spre adăposturi, mai degrabă decât ca urmare directă a rachetelor trimise din Iran sau din Liban, a precizat ziarul.

Ministerul a declarat pe X că din 28 februarie până în această dimineață, 3.195 de persoane au fost internate în spitale, dintre care 81 sunt în prezent spitalizate.

UPDATE: Arabia Saudită anunță că patru drone au fost doborâte în zona Riad

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că patru drone au fost interceptate și distruse în zona metropolitană Riad.

De la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie, Arabia Saudită a fost ținta unor valuri de drone și rachete iraniene care au vizat infrastructura energetică critică, interesele și instalațiile militare americane, precum și zonele urbane.

Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 12 rănite în aceste atacuri.

UPDATE: SUA au prezentat militarii uciși - patru bărbați și două femei - în accidentul unui avion de realimentare

Departamentul de Război al SUA a dezvăluit identitatea tuturor celor șase membri ai echipajului care au murit când avionul lor de realimentare, un Boeing KC-135, s-a prăbușit, joi, în vestul Irakului.

Militarii americani uciși în accidentul de avion

Maiorul John A. Klinner, 33 de ani, din Auburn, Alabama

Căpitanul Ariana G. Savino, 31 de ani, din Covington, Washington

Sergentul tehnolog Ashley B. Pruitt, 34 de ani, din Bardstown, Kentucky

Căpitanul Seth R. Koval, 38 de ani, din Mooresville, Indiana

Căpitanul Curtis J. Angst, 30 de ani, din Wilmington, Ohio

Sergentul tehnolog Tyler H. Simmons, 28 de ani, din Columbus, Ohio

Șeful Biroului Gărzii Naționale a distribuit o fotografie cu toți aceștia pe X.

Shannon and I join our entire National Guard family in mourning the loss of six brave KC-135 Airmen, including three Ohio Air National Guardsmen assigned to the 121st Air Refueling Wing and three active-duty Airmen from the 99th Air Refueling Squadron, a partner unit with the… pic.twitter.com/4GuUAt87TN — Gen. Steven Nordhaus (@ChiefNGB) March 15, 2026

Bilanțul deceselor în rândul militarilor americani a ajuns la 11.

UPDATE: Iranul arestează 20 de persoane acuzate că ar fi informatori ai Israelului

20 de persoane au fost arestate în nord-vestul Iranului pentru tentativă de cooperare cu Israelul, potrivit unui raport al agenției de știri Tasnim care citează o declarație a parchetului din provincia Azerbaidjanul de Vest.

Aceștia sunt acuzați că au trimis către Israel detalii despre locațiile activelor militare și de securitate ale Iranului.

„Mai multe rețele de mercenari asociați cu regimul sionist care cooperau, inclusiv trimiterea de detalii despre locațiile militare, de aplicare a legii și de securitate către inamicul sionist, au fost lovite, iar 20 de persoane au fost arestate și reținute prin emiterea unui ordin judiciar”, se arată în declarația procurorului.

Israelul a lansat o nouă fază a atacului său asupra Iranului, vizând punctele de control al securității pe baza informațiilor primite de la informatori de la fața locului, a relatat agenția de știri Reuters săptămâna trecută.

UPDATE: Arabia Saudită a distrus 10 drone în est

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că a interceptat și distrus 10 drone în Riad și în regiunile estice.

Declarația a venit la o oră după ce a anunțat distrugerea altor două drone în estul țării. Anterior, ministerul a declarat că a distrus șapte drone în Riad și în regiunile estice.

UPDATE: Iranul a vizat forțele americane din baza aeriană al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite cu rachete și drone

Gardienii Revoluției (IRGC) au declarat că a lansat 10 rachete și un număr neidentificat de drone împotriva forțelor americane de la baza aeriană al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite, potrivit unui comunicat publicat de agențiile de știri iraniene.

Totodată, Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene a promis că îl va viza pe premierul Netanyahu, în timp ce războiul cu Israelul și SUA continuă.

„Dacă acest criminal care ucide copii este în viață, vom continua să-l urmărim și să-l ucidem cu toată forța”, a declarat IRGC, potrivit presei iraniene, potrivit AlJazeera.

Știre inițială

Iranul a transmis că una dintre cele mai importante rute maritime ale lumii, Strâmtoarea Ormuz, rămâne deschisă pentru traficul internațional, însă nu și pentru navele Statelor Unite și ale Israelului.

Între timp, Donald Trump a spus de ce nu vrea să vină la masa negocierilor cu Iran, în a 16-a zi de război.