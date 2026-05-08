€ 5.2364
|
$ 4.4493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2364
|
$ 4.4493
 
DCNews Stiri Metrorex propune majorarea tarifelor la biletul de metrou. Decizia finală aparține Ministerului Transporturilor
Data publicării: 08 Mai 2026

Metrorex propune majorarea tarifelor la biletul de metrou. Decizia finală aparține Ministerului Transporturilor
Autor: Loredana Iriciuc

Metrou Sursa Foto: Agerpres

Metrorex a înaintat o propunere de creștere a prețurilor pentru toate tipurile de bilete și abonamente. Decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Transporturilor.

În același timp, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Măruță, a propus amânarea acestor scumpiri. El a inițiat o prorogare de 60 de zile a termenului de intrare în vigoare.

Inițial, noile tarife ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 mai 2026.

VEZI ȘI: Miruță suspendă scumpirea biletelor de metrou. Pune controlul pe Metrorex și cere demiterea directorului general: Absolut strigător la cer!

Cât costă acum o călătorie cu metroul în București?

În prezent, o călătorie cu metroul costă 5 lei.

O cartelă cu două călătorii are prețul de 10 lei. O cartelă cu 10 călătorii costă 40 de lei.

Ultima ajustare a tarifelor a avut loc în 2021, informează Știrile PRO TV. Atunci, prețul unei călătorii a crescut de la 3 lei la 5 lei.

Comparație cu alte capitale europene

În Londra, transportul public are unele dintre cele mai ridicate tarife din Europa. O călătorie cu metroul costă între 3 și 3,8 euro.

Berlin se află, de asemenea, în categoria orașelor cu transport scump. Aici, o călătorie poate ajunge la 3,5 – 4,5 euro.

În Paris, prețul unei călătorii este fix, 2,55 euro. Biletul este valabil și pentru metrou, autobuz, tramvai și tren urban în zona metropolitană.

Abonamente Metrorex în 2026

Abonamentele au următoarele prețuri:

  • Abonament 24 de ore, 12 lei
  • Abonament 72 de ore, 35 de lei
  • Abonament 7 zile, 45 de lei
  • Abonament lunar, 100 de lei
  • Abonament 6 luni, 500 de lei
  • Abonament anual, 900 de lei

Când ar putea crește prețurile la metrou?

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Măruță, a propus amânarea scumpirilor cu 60 de zile.

Astfel, dacă inițial majorările erau programate pentru 1 mai 2026, noul termen ar putea deveni 1 iulie 2026.

Propunerea se află în prezent în consultare publică.

Scumpirea a fost solicitată de Consiliul de Administrație al Metrorex și aprobată anterior de ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban.

De ce sunt analizate noile tarife

Ministerul Transporturilor explică faptul că este nevoie de o evaluare a efectelor economice și sociale.

Instituția urmărește impactul asupra cererii de transport, asupra modului în care oamenii aleg să călătorească în București, dar și asupra obligațiilor privind calitatea aerului.

Se analizează și efectele asupra populației și asupra economiei locale.

Cum poți plăti călătoria cu metroul

Cea mai rapidă metodă este plata contactless. Poți folosi cardul Visa sau Mastercard direct la porțile de acces, inclusiv de pe telefon.

În stații există și case de bilete, unde poți plăti cu numerar sau card.

De asemenea, sunt disponibile automate self-service care acceptă atât carduri, cât și bani cash.

O altă variantă este abonamentul, adaptat în funcție de perioada aleasă.

Reduceri și gratuități la Metrorex

Elevii din învățământul preuniversitar au abonamente lunare gratuite pentru transport.

Studenții care provin din centre de plasament sau care au părinți decedați beneficiază, de asemenea, de abonamente gratuite.

Pentru ceilalți studenți, abonamentele lunare au reducere de 90%.

Există și bilete de 10 călătorii cu reducere de 90%, în limita a trei astfel de titluri pe lună.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

metrou
bilet de metrou
metrorex
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier de către Nicușor Dan? Tudorel Toader, fost judecător CCR, explicații
Publicat acum 23 minute
Republica Moldova, tot mai aproape de UE: Bruxelles cere începerea rapidă a negocierilor de aderare
Publicat acum 50 minute
Sondaj INSCOP: Românii sunt de părere că unirea cu Republica Moldova ar face ca România să fie o țară mai puternică
Publicat acum 53 minute
Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. ”Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna”
Publicat acum 56 minute
Turismul în Grecia crește semnificativ: Peste 43 de milioane de vizitatori și venituri record
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Publicat acum 4 ore si 28 minute
Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
Publicat acum 2 ore si 35 minute
ANM, avertizare generală de ploi. Județele vizate de Cod Galben și prognoza meteo specială pentru Capitală
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Horoscop 8 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 53 minute
Analiză politică. Bogdan Chirieac: Ilie Bolojan, mișcare politică dură. ”Au crezut că au președintele lor. Vrea să-i forțeze mâna”
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close