Metrorex propune majorarea tarifelor la biletul de metrou. Decizia finală aparține Ministerului Transporturilor

În același timp, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Măruță, a propus amânarea acestor scumpiri. El a inițiat o prorogare de 60 de zile a termenului de intrare în vigoare.

Inițial, noile tarife ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 mai 2026.

Cât costă acum o călătorie cu metroul în București?

În prezent, o călătorie cu metroul costă 5 lei.

O cartelă cu două călătorii are prețul de 10 lei. O cartelă cu 10 călătorii costă 40 de lei.

Ultima ajustare a tarifelor a avut loc în 2021, informează Știrile PRO TV. Atunci, prețul unei călătorii a crescut de la 3 lei la 5 lei.

Comparație cu alte capitale europene

În Londra, transportul public are unele dintre cele mai ridicate tarife din Europa. O călătorie cu metroul costă între 3 și 3,8 euro.

Berlin se află, de asemenea, în categoria orașelor cu transport scump. Aici, o călătorie poate ajunge la 3,5 – 4,5 euro.

În Paris, prețul unei călătorii este fix, 2,55 euro. Biletul este valabil și pentru metrou, autobuz, tramvai și tren urban în zona metropolitană.

Abonamente Metrorex în 2026

Abonamentele au următoarele prețuri:

Abonament 24 de ore, 12 lei

Abonament 72 de ore, 35 de lei

Abonament 7 zile, 45 de lei

Abonament lunar, 100 de lei

Abonament 6 luni, 500 de lei

Abonament anual, 900 de lei

Când ar putea crește prețurile la metrou?

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Măruță, a propus amânarea scumpirilor cu 60 de zile.

Astfel, dacă inițial majorările erau programate pentru 1 mai 2026, noul termen ar putea deveni 1 iulie 2026.

Propunerea se află în prezent în consultare publică.

Scumpirea a fost solicitată de Consiliul de Administrație al Metrorex și aprobată anterior de ministrul demisionar al Transporturilor, Ciprian Șerban.

De ce sunt analizate noile tarife

Ministerul Transporturilor explică faptul că este nevoie de o evaluare a efectelor economice și sociale.

Instituția urmărește impactul asupra cererii de transport, asupra modului în care oamenii aleg să călătorească în București, dar și asupra obligațiilor privind calitatea aerului.

Se analizează și efectele asupra populației și asupra economiei locale.

Cum poți plăti călătoria cu metroul

Cea mai rapidă metodă este plata contactless. Poți folosi cardul Visa sau Mastercard direct la porțile de acces, inclusiv de pe telefon.

În stații există și case de bilete, unde poți plăti cu numerar sau card.

De asemenea, sunt disponibile automate self-service care acceptă atât carduri, cât și bani cash.

O altă variantă este abonamentul, adaptat în funcție de perioada aleasă.

Reduceri și gratuități la Metrorex

Elevii din învățământul preuniversitar au abonamente lunare gratuite pentru transport.

Studenții care provin din centre de plasament sau care au părinți decedați beneficiază, de asemenea, de abonamente gratuite.

Pentru ceilalți studenți, abonamentele lunare au reducere de 90%.

Există și bilete de 10 călătorii cu reducere de 90%, în limita a trei astfel de titluri pe lună.