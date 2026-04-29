Miruță suspendă scumpirea biletelor de metrou. Pune controlul pe Metrorex și cere demiterea directorului general: Absolut strigător la cer!

Viceprim-ministrul Radu Miruță a anunțat amânarea cu două luni a majorării tarifelor la metrou, care ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 mai. Decizia vine la mai puțin de 24 de ore după ce Miruță a preluat interimatul la conducerea Ministerului Transporturilor.

Proiectul de ordin de ministru, publicat marți pe site-ul ministerului, prevede prorogarea termenului până la 1 iulie 2026 și oferă Metrorex un răgaz pentru a analiza impactul scumpirii și pentru a propune măsuri de reducere a cheltuielilor. Astfel, Metrorex are la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta un plan concret de reducere a cheltuielilor, cu măsuri clare și termene precise, care să ducă la o scădere de cel puțin 10% a bazei de costuri, într-un interval de maximum șase luni.

După publicarea proiectului de ordin pe site-ul Ministerului Transporturilor, Radu Miruță a venit cu explicații în cadrul unei conferințe de presă. El a enumerat neregulile găsite la Metrorex și a anunțat trimiterea Corpului de Control. Totodată, Miruță a spus că a decis convocarea consiliului de administrație al Metorex prin adunarea generală a acționarilor pentru a întrerupe contractul directorului general Mariana Miclăuş, pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociați cu ministerul.

Lista neregulilor găsite de Miruță la Metrorex

"În cele două zile de când am ajuns la Ministerul Transporturilor, m-am uitat la situația financiară și am încercat să analizez argumentele pentru care a fost luată decizia de a crește prețul biletelor la metro de la 5 la 7 lei. Suma rezultată din această creștere ar fi de 59 de milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă aproape 2,5% din întreg bugetul Metrorex și am început această analiză pornind de la ideea că nu e normal ca cetățeanul să plătească dacă există situații în care angajați ai statului se îndestulează din acești bani care se cumulează la bugetul unei companii de stat. Am căutat dacă există alternative pentru ca dintr-o reorganizare a activității Metrorex să se compenseze această sumă de 59 de milioane de lei pe an. La prima verificare am găsit 60 de milioane de euro, bani neîncasați din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. A durat 9 luni după această perioadă în care trebuia să se emită factura a doua zi. După ce s-a emis factura nu s-a mai făcut niciun pas. Doar de aici sunt de 5 ori mai mulți bani decât s-ar fi obținut din creșterea acestui bilet.

Am găsit o situație cu neînchirierea spațiilor comerciale din rețeua stațiilor de metrou, închirieri care puteau fi făcute cu analiză de securitate la incendiu, reguli de bun simț, respectarea și înlesnirea fluxurilor de pasageri. Am găsit și contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă. Imaginați-vă cam câți bani s-ar putea pierde din asta. Am găsit o companie care utilizează cu titluri gratuit depouri și clădiri a Metrorex. (...) Am găsit situația parcării de la Străulești pentru care se înregistrează pierderi de 4 milioane de lei pe an chiar dacă există solicitări de parteneriat public privat, nemaifiind situația ca Metrorex să plătească 4 milioane de lei pe an și am găsit situația în care această parcare e administrată de soțul doamnei director general.

Miruță a semnat ordinul de ministru care întrerupe creșterea biletului de metrou de la 5 lei la 7 lei

Am găsit indicatori financiari nerealizați conform contractului de directorul general al Metrorex. Am găsit triplarea salariilor angajațiilor Metrorex în ultimii 10 ani, în condițiile în care numărul salariaților care deservesc Metrorex este o dată și jumătate mai mare decât numărul angajaților care deservesc rețeaua de metrou de la Viena, care este de două ori mai mare.

Dacă zilele trecute se zicea că s-a ajuns la scumpirea biletelor din cauza ghinionului, eu zic că trebuie să mai avem și noroc. Am aici ordinul de ministru care întrerupe începând de poimâine creșterea biletului de la 5 lei la 7 lei, pe care îl semnez și care va pleca la Monitorul Oficial.

A fost trimis Corpul de Control al ministrului Transporturilor la Metrorex și se cere încetarea contractului actualului director general

Mai mult decât atât, am decis convocarea consiliului de administrație al Metorex prin adunarea generală a acționarilor pentru a întrerupe contractul doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociați cu ministerul, acceptați, dar nerealizați. Am dispus trimitere Corpului de Control la consiliul de administrație al Metrorex pentru a cuantifica valoarea prejudicului înregistrat de Metrorex pentru modul în care a fost acceptată utilizarea de către alții a acestor bunuri a Metrorex, care evident, au generat paguba pe care v-am explicat-o.

Am trimis Corpul de Control, de asemenea, pentru a documenta modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale Metrorex pentru care la rândul lui nu plătește Metrorex nimic și am demarat procedurile pentru închirierea spațiilor comerciale, respectând toate condițiile de bun simț și pentru o procedură competitivă a închirierilor spațiilor de publicitate.

Este de-a dreptul absurd ca o țară întreagă să plătească subvenție pentru Metrorex fără a demonstra că la Metrorex sunt luate toate măsurile de utilizare de bun simț a acestor bani. Este absolut strigător la cer că în subteranul Bucureștiului se întâmplă astfel de lucruri subterane care sunt pe bani mulți", a declarat Radu Miruță.

Scumpirea prețurilor biletelor la metrou, amânată pentru două luni. Ulterior ar putea fi anulată

Întrebat pentru ce perioadă a fost semnată amânarea scumpirii prețurilor biletelor la metrou, Radu Miruță a spus:

"Două luni de zile. Estimez că nu mai devreme de două luni de zile aceste măsuri vor aduce mai mulți bani decât s-ar fi economisit prin creșterea tarifului și va fi anulat. Va fi anulat probabil mai devreme de două luni, pe măsură ce vedem că vin banii în contabilitate, dar vestea este că de vineri, când ar fi trebuit să intre în vigoare, nu va mai intra".