Prețul călătoriei cu metroul în Europa. Cum se compară cu noile prețuri din România

Care sunt orașele cu cel mai scump transport în comun

Londra - este cel mai scump oraș pentru o călătorie cu metroul. Un bilet costă între 3 și 3,8 euro în zonele frecventate, iar prețul poate crește semnificativ în funcție de distanță.

Berlin - sistemul este zonal, iar o călătorie poate ajunge la 3,5 - 4,5 euro pentru distanțe urbane mai lungi.

Oslo - unul dintre cele mai scumpe sisteme de transport, unde un bilet simplu costă între 3,8 și 4 euro și este valabil pentru mai multe mijloace de transport (metrou, tramvai, autobuz, feribot), în funcție de zonă și timp.

Copenhaga - un bilet de aproximativ 3,2 euro oferă acces la întregul sistem de transport (metrou, autobuz, tren urban) pentru două zone, într-un interval limitat de timp.

Paris - o călătorie costă în jur de 2,55 euro și permite utilizarea mai multor mijloace de transport, însă doar în interiorul orașului și pentru o perioadă limitată.

Viena - tariful standard este de aproximativ 2,4 euro, oferind acces la metrou, tramvai și autobuz, cu posibilitatea de transfer în intervalul de valabilitate.

Amsterdam - sistemul este bazat pe distanță, iar o călătorie costă, în medie, între 2 și 3,5 euro în zonele urbane intens circulate.

Orașul din Europa unde călătorești cel mai ieftin

Kiev - are cel mai mic tarif pentru o călătorie cu metroul, sub 0,2 euro. Sistemul funcționează simplu: o intrare înseamnă o călătorie, indiferent de câte stații parcurgi sau câte transferuri faci între cele trei linii.

Sofia - aici, o călătorie costă aproximativ 0,82 euro, fiind cel mai mic tarif din Uniunea Europeană. Biletul este valabil 30 de minute și permite schimbarea între metrou, autobuz și troleibuz.

Varșovia - un bilet costă în jur de 1,02 euro și este valabil 75 de minute, timp în care poți folosi metroul și alte mijloace de transport în zona aleasă.

Budapesta - o călătorie cu metroul costă aproximativ 1,15 euro și permite schimbarea liniilor (există patru linii de metrou), însă nu include transportul de suprafață, similar cu sistemul din București.

7 lei cartela de metrou din 1 mai

Tarifele pentru metroul din București urmează să crească din nou în mai puțin de o săptămână, după majorarea de la începutul anului, când prețul unei călătorii a fost ridicat de la 3 la 5 lei. Pentru cei care folosesc frecvent metroul, abonamentele rămân, momentan, cea mai avantajoasă variantă, putând fi achiziționate la tarifele actuale.

După 1 mai, o călătorie ar putea costa 7 lei, o cartelă cu 10 călătorii 55 de lei, abonamentul de 24 de ore 18 lei, iar cel lunar 140 de lei.