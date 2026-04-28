Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri Prețul călătoriei cu metroul în Europa. Cum se compară cu noile prețuri din România
Data publicării: 10:37 28 Apr 2026

Prețul călătoriei cu metroul în Europa. Cum se compară cu noile prețuri din România
Autor: Dana Mihai

Metrou Sursa Foto: Agerpres

Metroul devine tot mai scump în marile orașe europene, iar București nu face excepție. De la tarife de câțiva euro în capitalele vestice până la cele mai mici prețuri din estul Europei, diferențele sunt semnificative, iar de la 1 mai, și în Capitală costul unei călătorii urmează să crească din nou.

Care sunt orașele cu cel mai scump transport în comun

Londra - este cel mai scump oraș pentru o călătorie cu metroul. Un bilet costă între 3 și 3,8 euro în zonele frecventate, iar prețul poate crește semnificativ în funcție de distanță.

Berlin - sistemul este zonal, iar o călătorie poate ajunge la 3,5 - 4,5 euro pentru distanțe urbane mai lungi.

Oslo - unul dintre cele mai scumpe sisteme de transport, unde un bilet simplu costă între 3,8 și 4 euro și este valabil pentru mai multe mijloace de transport (metrou, tramvai, autobuz, feribot), în funcție de zonă și timp.

Copenhaga - un bilet de aproximativ 3,2 euro oferă acces la întregul sistem de transport (metrou, autobuz, tren urban) pentru două zone, într-un interval limitat de timp.

Paris - o călătorie costă în jur de 2,55 euro și permite utilizarea mai multor mijloace de transport, însă doar în interiorul orașului și pentru o perioadă limitată.

Viena - tariful standard este de aproximativ 2,4 euro, oferind acces la metrou, tramvai și autobuz, cu posibilitatea de transfer în intervalul de valabilitate.

Amsterdam - sistemul este bazat pe distanță, iar o călătorie costă, în medie, între 2 și 3,5 euro în zonele urbane intens circulate.

Orașul din Europa unde călătorești cel mai ieftin

Kiev - are cel mai mic tarif pentru o călătorie cu metroul, sub 0,2 euro. Sistemul funcționează simplu: o intrare înseamnă o călătorie, indiferent de câte stații parcurgi sau câte transferuri faci între cele trei linii.

Sofia - aici, o călătorie costă aproximativ 0,82 euro, fiind cel mai mic tarif din Uniunea Europeană. Biletul este valabil 30 de minute și permite schimbarea între metrou, autobuz și troleibuz.

Varșovia - un bilet costă în jur de 1,02 euro și este valabil 75 de minute, timp în care poți folosi metroul și alte mijloace de transport în zona aleasă.

Budapesta - o călătorie cu metroul costă aproximativ 1,15 euro și permite schimbarea liniilor (există patru linii de metrou), însă nu include transportul de suprafață, similar cu sistemul din București.

7 lei cartela de metrou din 1 mai

Tarifele pentru metroul din București urmează să crească din nou în mai puțin de o săptămână, după majorarea de la începutul anului, când prețul unei călătorii a fost ridicat de la 3 la 5 lei. Pentru cei care folosesc frecvent metroul, abonamentele rămân, momentan, cea mai avantajoasă variantă, putând fi achiziționate la tarifele actuale.

După 1 mai, o călătorie ar putea costa 7 lei, o cartelă cu 10 călătorii 55 de lei, abonamentul de 24 de ore 18 lei, iar cel lunar 140 de lei.

bilet de metrou
circulatie metrou
bani
europa
Comentarii (1)

FM   •   28 Aprilie 2026   •   10:55

In Viena biletul de metro costa 3,30 euro (nu 2,40 euro)

