Papahagi: După Martorii lui Georgescu asistăm la nașterea sectei politice Martorii lui Bolojan?

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Adrian Papahagi, propus ministru al Culturii în Guvernul Tomac, poziţie pe care ulterior a refuzat-o, a indicat greşelile PNL şi USR în perioada de negociere a viitorului Guvern.

"După Martorii lui Georgescu ar fi aiurea să asistăm la nașterea sectei politice Martorii lui Bolojan.

Ilie Bolojan e un om politic de o rară vrednicie. Cu siguranță e un remarcabil administrator local (dovedit) și într-o oarecare măsură e un excelent premier (cu bemoli, fiindcă nu e mare reformă liberală să tai bani de la educație și să adaugi la servicii, sau să mărești TVA și alte taxe – asta poate oricine).

De altfel, sunt convins că bunul simț îl face pe domnul Bolojan să se simtă prost ca obiect al idolatriei subite pe care o suscită. Dar cei care se fanatizează ușor pentru cauze politice caută idoli, iar acum l-au ales pe el. Mâine îl pot sfâșia, cum fac cu Nicușor.

În același timp, Nicușor Dan nu e pesedan, ci e omul care a scăpat bucureștenii de PSD-Firea și țara de candidații PSD+PNL+UDMR (Antonescu) și AUR (Simion).

E cam exagerat să-l ridici peste noapte pe Ilie Bolojan pe un piedestal doar fiindcă PSD, alături de care guverna până mai ieri, l-a sabotat. Domnul Bolojan nu a rupt PNL de PSD animat de principii, mustrări de conștiință sau valori ireconciliabile, ci a ajuns premier cu voturile PSD în parlament. Cum încearcă acum Eugen Tomac. Nu văd nicio diferență în afară de faptul că Eugen Tomac n-a jucat niciodată alături de PSD, în timp ce PNL și PSD au avut liste comune la europene, candidat comun la prezidențiale și rotativă la guvernare.

La fel, să consideri că Nicușor Dan s-a transformat peste noapte în pesedist e puțin cam mult. Poate că președintele e prea pragmatic pentru gustul multora, care îl voiau mai principial. Sau poate este, dar nu poate arăta și se va vedea mai târziu", a scris Adrian Papahagi pe Facebook.

Logica greu de înţeles. "Dacă preşedintele nu dă guvernarea PSD (+AUR) devine Pesedan"

"Sunt de acord că politica se face cu partide, nu cu tehnocrați. Un guvern tehnocrat e doar o soluție de avarie, temporară, când nu se poate crea o majoritate politică clară în parlament. Ceea ce e cazul acum: PSD nu face majoritate singur, nu vrea cu AUR, nu mai vrea cu PNL condus de Bolojan; PNL+USR nu mai vor fără Bolojan și cu PSD condus de Grindeanu. Deci ce să facă Nicușor Dan? Nici PSD nici PNL+USR+UDMR nu i-au propus onest, în timpul negocierilor, să testeze dacă trece o formulă minoritară.

PNL+USR+UDMR nu au venit cu o propunere de premier capabilă să treacă în parlament, sau pe care măcar să o testeze. Puteau să propună ca premier un userist, cum ar fi doamna Țoiu, sau domnul Miruță, doi miniștri impuși în guvern de Nicușor Dan, poreclit mai nou "Pesedan", pe portofolii mai grele decât își putea negocia USR singur. Credeți că-i refuza președintele? Nu cred.

Dar soluția PNL+USR+UDMR a fost așa: PSD e de vină, Grindeanu să-și asume (ce te faci dacă nu vrea?); PSD+AUR au creat majoritate, ei să propună premierul. Ni se repetă asta zilnic pe 1000 de voci și pe toate canalele. Am înțeles. Strict politic și logic așa o fi. Dar nu e o soluție responsabilă să dai guvernarea de acum pe mâna PSD+AUR, ca să facă împreună ce-au făcut la ICR. Și e un calcul destul de cinic și riscant să aduci AUR la guvernare în 2026 în ideea că se erodează la putere iar PNL + USR cresc în opoziție până în 2028. Și dacă rămân la putere din 2026 până în 2032 cum e? Și dacă între timp îl mai demit și pe Nicușor și fac alegeri și-l pun pe delirantul putinist Georgescu? Chiar așa, să te joci cu soarta țării pentru calcule de partid?

E greu de înțeles logica asta: să-i ceri președintelui să dea toată puterea PSD (±AUR) e anti-pesedism cu mantă, dar dacă președintele nu dă guvernarea PSD (±AUR), devine "Pesedan".", a mai scris acesta.

Joc abil al PNL şi USR, dar şi cinic. "Secta progresistă a decis"

"Aici suntem. PNL+USR joacă abil politic și probabil vor crește din asta. Dar e și puțin cinism în jocul lor. Președintele pare cel dispus să-și strice imaginea pentru a face ce trebuie, iar peneliștii și useriștii par mai degrabă intrați în euforia unor calcule politice care-i arată pe cai mari dacă dau în "Pesedan". Să nu se trezească demolând singura pavăză în calea unui puhoi AUR+PSD!

Cinstit vorbind, useriștii au prins gust de guvernare și ar guverna liniștiți în continuare alături de un PSD care să revină spășit la masă. Și domnul Bolojan ar guverna în continuare cu PSD dacă acesta și-ar face mea culpa și i-ar decapita demonstrativ pe Grindeanu & Clanul Craiovenilor. Toată lumea i-ar aplauda atunci pe domnii Bolojan & Fritz, care, firește, nu ar fi pesediști fiindcă guvernează alături de PSD.

Doar Nicușor Dan și Eugen Tomac sunt pesediști și antireformiști. Fiindcă, se știe, ei nu vor reforme, doar Dominic Fritz și Ilie Bolojan vor. Cum se știe asta? E adevăr revelat, desigur.

În realitate e așa: toți fac ce pot în contextul dat, în care din păcate PSD și AUR sunt realități politice de neocolit, iar aritmetica parlamentară este cea care este. Nici Nicușor Dan, nici Ilie Bolojan, nici Eugen Tomac nu sunt pesediști, ci oameni politici de dreapta, onorabili. Atâta că secta progresistă a decis că pragmatismul unuia se numește principialitate eroică, iar pragmatismul celuilalt e trădare abjectă. Mâine s-ar putea să ni se spună invers.

Pot scrie aceste lucruri fiindcă tocmai am refuzat să mă angajez de o parte sau de alta în conflictul de imagine, orgolii, calcule și pragmatisme care sfâșie tabăra de dreapta, reformistă și europeană.

Dixi et salvavi animam meam",a completat Papahagi.