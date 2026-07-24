Drona doborâtă de un F-16 în zona Padina, Buzău. Marcel Ciolacu: „Intervenția Forțelor Aeriene a fost promptă și justificată”

Fostul premier Marcel Ciolacu, actual președinte al CJ Buzău. Sursa foto: Agerpres

Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, a reacționat după ce o dronă a fost doborâtă, vineri, între localitățile Padina și Pogoanele din județ.

Marcel Ciolacu a salutat intervenția promptă a Forțelor Aeriene Române, după ce o dronă a fost doborâtă între Padina și Pogoanele, în județul Buzău. El a precizat că autoritățile continuă cercetările la fața locului și a subliniat că incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube, iar populația nu a fost pusă în pericol.

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Mesajul lui Marcel Ciolacu, după drona doborâtă în județul Buzău

”Astăzi, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost interceptată și doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău.



Mă bucur că intervenția Forțelor Aeriene Române a fost una promptă și pe deplin justificată. Faptul că acțiunea s-a desfășurat într-o zonă nelocuită a permis neutralizarea țintei fără niciun risc pentru populație.



Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, autoritățile competente desfășoară în continuare cercetări la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor acestui incident.



Cel mai important este că nu au existat victime sau pagube, iar siguranța cetățenilor nu a fost pusă în pericol”, a scris Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău, pe o rețea socială.

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