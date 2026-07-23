Augustin Zegrean îi atrage atenția lui Nicușor Dan. „E în afara Constituției. Țara nu poate să rămână așa la nesfârșit”

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

În plină criză politică, fostul președinte al CCR Augustin Zegrean susține că Nicușor Dan nu respectă Constituția prin refuzul de a desemna un premier.

Refuzul președintelui Nicușor Dan de a desemna un premier până când acesta nu demonstrează că are sprijinul unei majorități parlamentare nu are temei constituțional, susține fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean.

El a subliniat că nu întâmplător Constituția prevede un termen de doar 10 zile pentru ca premierul desemnat să formeze o majoritate, ceea ce înseamnă că și președintele trebuie să facă desemnarea fără întârzieri.

Cu toate acestea, Zegrean nu vede suspendarea președintelui Dan ca pe o soluție în acest moment.

De ce este Nicușor Dan în afara Constituției

„Este în afara Constituției această atitudine a președintelui. Președintele este cel care trebuie să numească un premier. În Constituție, termenul pentru astfel de situații este foarte scurt. Persoana desemnată trebuie să formeze Guvernul, are la dispoziție 10 zile, după care, dacă nu se prezintă în Parlament, se consideră că și-a depus mandatul - o formă care place la multă lume - nu are niciun mandat, e doar verbal și un decret prezidențial.

Deci președintele trebuie să forțeze formarea Guvernului, pentru că țara nu poate să rămână la nesfârșit așa. Și termenul de dizolvare a Parlamentului este foarte scurt - dacă în 60 de zile nu-și însușește niciuna dintre propunerile făcute de președinte, atunci el poate să dizolve Parlamentul”, a declarat fostul președinte CCR, Augustin Zegrean.

Parlamentul are o „pârghie” împotriva președintelui

„Președintele, din momentul demisiei - de când țara a rămas fără guvern - și până în ziua de azi, trebuie să aibă inițiativa. Se știe de două luni cum ar vota fiecare partid și cu cine o nouă formulă guvernamentală.

Parlamentarii au, și ei, o pârghie împotriva președintelui. Dar nu recomand (n.r. suspendarea). Am avut două suspendări în vremea președintelui Băsescu, iar amândouă au fost respinse de populație. Nu cred că ar fi o soluție.

Românii sunt foarte ciudați și nervoși în politică. Ei spun: 'Te-am ales să conduci țara, nu să mă întrebi pe mine ce să faci', și eu știu asta, că am făcut politică și am fost și senator, deputat, de toate”, a mai spus Zegrean, la Digi24.