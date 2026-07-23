Rogobete critică măsurile care afectează personalul medical: „Nu voi vota o astfel de lege”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete anunţă că nu va vota niciodată o lege care slăbeşte sistemul de sănătate.

Deputatul PSD Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, anunţă că nu va vota niciodată o lege ce slăbeşte sistemul de sănătate şi umileşte oamenii care îl ţin pe umeri de atâţia ani.

Rogobete: „Nu voi susține măsuri care lovesc în medici și slăbesc sistemul de sănătate”

În ianuarie, m-am opus ferm încercării de a reduce cu 10% veniturile personalului medical. Am spus atunci că nu poţi construi un sistem de sănătate mai puternic lovindu-i tocmai pe cei care îl ţin în viaţă. Şi o voi spune din nou astăzi. Nu voi vota niciodată o lege care slăbeşte sistemul de sănătate şi umileşte oamenii care îl ţin pe umeri de atâţia ani. Ieri am fost la Târgu Mureş. Astăzi sunt la Cluj.

Merg prin spitale, vorbesc cu medici, asistente, infirmieri şi personal auxiliar. Peste tot văd acelaşi lucru: oameni la limita epuizării, care continuă să îngrijească pacienţii cu profesionalism, deşi duc lipsa colegilor, fac gărzi peste gărzi şi duc în spate un sistem întreg. Asta este reforma? Să-i împingi şi pe ultimii să plece? Chiar vrem un nou val de medici care îşi caută viitorul în alte ţări? Chiar vrem spitale mai goale şi pacienţi care aşteaptă şi mai mult? Asta e reforma mult dorită?, a transmis joi Rogobete pe Facebook.

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„Reforma fără respect pentru personalul medical este doar propagandă, afirmă Rogobete

Conform lui Alexandru Rogobete, reforma nu înseamnă să tai din veniturile celor care salvează vieţi, ci să construieşti, să investeşti şi să ai respect pentru profesionişti.

Fără personal medical motivat şi tratat cu demnitate, orice discurs despre reformă rămâne doar propagandă. Eu aleg să fiu de partea lor. Astăzi, la fel ca în ianuarie. Şi voi continua să lupt pentru ei, a mai scris Alexandru Rogobete.

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Proiectul Legii salarizării, contestat

Amintim că Federația Sanitas a dat startul protestelor luni, când angajații din sistemul public de sănătate au intrat într-o grevă de avertisment de două ore.



„Nu noi am ales greva. Guvernul ne-a împins spre ea. După ani întregi în care guverne succesive au amânat reformele reale, au încălcat angajamentele asumate și au tratat personalul din sănătate ca pe o simplă cheltuială bugetară, Guvernul Bolojan a decis să închidă definitiv ușa dialogului social și să impună o lege a salarizării elaborată fără o negociere reală cu cei pe care îi afectează”, a spus Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, citat într-un comunicat.

Potrivit Federației Sanitas, una dintre cele mai controversate modificări vizează regimul sporurilor. Sindicaliștii susțin că acestea reprezintă compensații pentru riscurile profesionale și nu beneficii care pot fi reduse sau acordate discreționar.

"Așa-zisa restructurare a sporurilor ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului din sănătate. Spre exemplu, un spor de 3-5 lei/oră pentru cei care lucrează în ture de noapte, în weekend sau de sărbătorile legale este mai mult decât demotivant: este o bătaie de joc la adresa celor care țin sistemul medical public în funcțiune”, susțin reprezentanții Sanitas.