Foto - Proteste Sanitas în spitalele din Cluj contra Legii salarizării: ”Urmează greva generală, dacă nu sunt luate în calcul revendicările”

Foto Andrei Itu - DC News - Protest Sanitas Cluj 20 iulie 2026

Federația Sanitas a dat startul protestelor luni, când angajații din sistemul public de sănătate au intrat într-o grevă de avertisment de două ore. Și la Cluj-Napoca s-a protestat.

Federația Sanitas a declanșat, luni dimineață, o grevă de avertisment contra Legii salarizării, promovate de Guvernul interimar Bolojan. Cadrele medicale au fost în stradă sau la intrarea în spital între orele 09:00 - 11:00.

Și la Cluj-Napoca, angajații din sistemul medical au luat parte la protest, chiar dacă nu au fost atât de vizibili, precum în alte orașe din țară.

Cum s-a desfășurat protestul Sanitas la Cluj

Diana Perșa, lider de sindicat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj, a subliniat, în cadrul unui interviu acordat DC News în incinta Spitalulului Clinic de Boli Infecțioase Cluj, de pe strada Calea Moților, lipsa dialogului social privind legea salarizării și a subliniat că sistemul de sănătate nu trebuie tratat ca o cheltuială.

Ea a avertizat că pacienții sunt cei care au cel mai mult de suferit din cauza subfinanțării și a anunțat că, dacă revendicările angajaților nu vor fi soluționate, protestele ar putea escalada într-o grevă generală începând cu 28 iulie.

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Foto Andrei Itu DC News - Protest la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj 20 iulie 2026

„Dacă revendicările nu sunt luate în calcul, următorul pas este greva generală”

”În primul rând, suntem supărați că nu există dialog social, un aspect foarte important. Nu se discută cu liderii noștri de sindicat de la vârf despre legea salarizării, de care suntem nemulțumiți. Protestăm! Trebuie să facem as Sistemul de sănătate nu ar trebui văzut ca pe o cheltuială. Ei (n.red. guvernanți, decidenți politici) ne văd ca pe o cheltuială, dar dacă ei nu plătesc în sistemul de sănătate și nu mă refer neaparat la salarii, ci și spre pacienți, cine are de suferit, cel mai mult?! Pacienții au de suferit! Cine este pacientul? Poporul român.

Foto Andrei Itu DC News - Afiș cu protestul Sanitas 20 iulie 2025

Având în vedere că noi suntem ambulator de specialitate, la noi nu sunt urgențe, ca atare, ar putea să iasă toată lumea la protest, însă va rămâne personal, ca să nu sufere pacienții, totuși.

Dacă revendicările nu vor fi luate în calcul, următorul pas este greva generală, începând cu data de 28 iulie”, a declarat Diana Perșa, lider de sindicat ambulator integrat în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj, pentru DC News.

Foto Andrei Itu DC News - Protest la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj 20 iulie 2026

La alte spitale, au participat mai puține cadre medicale, multe dintre ele nu au dorit să fie intervievate, ci doar pozate banderolele de protest purtate. Însă la intrările din multe spitale / secții / departamente era pus afișul cu greva de avertisment de astăzi lipit peste afișe cu grevele japoneze anterioare.

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Afișe cu mesaje de protest luni 20 iulie 2026 - la intrarea în spitalele din Cluj:

Foto Andrei Itu DC News - Proteste la Spitalele din Cluj 20 iulie 2026

„Nu noi am ales greva. Guvernul ne-a împins spre ea”, afirmă președintele Sanitas

„Nu noi am ales greva. Guvernul ne-a împins spre ea. După ani întregi în care guverne succesive au amânat reformele reale, au încălcat angajamentele asumate și au tratat personalul din sănătate ca pe o simplă cheltuială bugetară, Guvernul Bolojan a decis să închidă definitiv ușa dialogului social și să impună o lege a salarizării elaborată fără o negociere reală cu cei pe care îi afectează”, a spus Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, citat într-un comunicat.

Potrivit Federației Sanitas, una dintre cele mai controversate modificări vizează regimul sporurilor. Sindicaliștii susțin că acestea reprezintă compensații pentru riscurile profesionale și nu beneficii care pot fi reduse sau acordate discreționar.

"Așa-zisa restructurare a sporurilor ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului din sănătate. Spre exemplu, un spor de 3-5 lei/oră pentru cei care lucrează în ture de noapte, în weekend sau de sărbătorile legale este mai mult decât demotivant: este o bătaie de joc la adresa celor care țin sistemul medical public în funcțiune”, susțin reprezentanții Sanitas.

Noul proiect al Legii salarizării, contestat de și de sindicatele din educație

Între timp, Ministerul Muncii a publicat forma actualizată a proiectului Legii salarizării. Potrivit documentului, drepturile salariale vor fi acordate exclusiv în baza prevederilor legale, iar prin contractele colective sau individuale de muncă nu vor putea fi negociate salarii ori alte drepturi care depășesc limitele stabilite de actul normativ.

Noua variantă a proiectului a generat nemulțumiri și în sistemul de educație. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația „Spiru Haret” au criticat prevederile incluse în proiectul de lege.

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