Diabetul, în creștere alarmantă în Sibiu: Tot mai mulți copii și tineri diagnosticați

Masa cu prajituri / FOTO: magnific.com

Tot mai mulți copii și tineri din județul Sibiu sunt diagnosticați cu diabet, pe fondul alimentației nesănătoase, al obezității și sedentarismului.

Tot mai mulţi tineri şi copii din judeţul Sibiu şi judeţele învecinate sunt diagnosticaţi cu diabet, în cel mai mare spital public sibian, din cauza alimentaţiei de tip fast-food, al sedentarismului şi al obezităţii, avertizează coordonatorul Compartimentului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sibiu, medicul Carmen Sitterli-Natea.

"Vârsta de diagnosticare a diabetului (în special cel de tip 2) a scăzut semnificativ la nivel global şi în România, precum şi la Sibiu, în ultimele decenii, coborând în medie de la peste 50-65 de ani la categorii de vârstă de 30-45 de ani, cu multe cazuri depistate chiar în rândul copiilor. (...) Principalele cauze care au dus la scăderea vârstei de debut sunt creşterea ratei de obezitate infantilă şi a adulţilor tineri, alimentaţia ultraprocesată, cea de tip fast-food bogată în zaharuri şi aditivi, şi sedentarismul. Diabetul cu debut precoce este considerat mai agresiv, necesitând o monitorizare strict pentru prevenirea complicaţiilor cardiovasculare pe termen lung", a declarat diabetologul Carmen Sitterli-Natea.

"Numărul diabeticilor este în continuă creştere"

Compartimentul de Diabet SCJU este cel mai mare din judeţ. Aici numărul persoanelor diagnosticate cu diabet este în continuă creştere. În Ambulatoriul SCJU Sibiu au fost efectuate 26.547 de consultaţii în 2025, faţă de 25.164 în 2024, ceea ce reprezintă o creştere de aproximativ 1.400 de consultaţii într-un singur an. Doar în primul trimestru al acestui an, aproape 400 de pacienţi noi au fost înregistraţi la cabinetele de diabet din cadrul spitalului, a mai precizat medicul Carmen Sitterli-Natea.

"Cifrele reflectă o adresabilitate uriaşă şi o presiune imensă pe sistemul medical din Sibiu. Ele arată o creştere reală a numărului de pacienţi, dar şi faptul că această clinică a devenit un pol regional de excelenţă pentru tratamente complexe. (...) Cele 100-150 de consultaţii totale zilnice înseamnă că fiecare medic diabetolog, în ambulatoriu, evaluează şi tratează în medie peste 20-30 de pacienţi pe zi. (...) Cele peste 26.000 de consultaţii pe 2025 nu reprezintă doar sibieni, ci şi pacienţi din judeţele limitrofe, trimişi către specialiştii de la SCJU Sibiu pentru gestionarea complicaţiilor. Da, numărul diabeticilor este în continuă creştere, atât la nivel local, cât şi global. Sibiul are o incidenţă ridicată a cazurilor cu diabet zaharat", a mai precizat Carmen Sitterli-Natea.

"Riscul iminent de complicaţii severe şi ireversibile"

Coordonatorul Compartimentului de Diabet din SCJU Sibiu avertizează că principala îngrijorare a specialiştilor nu este doar creşterea numărului de pacienţi, ci apariţia complicaţiilor severe provocate de diagnosticarea tardivă.

"Ceea ce este îngrijorător nu este doar simpla creştere a numărului de pacienţi, ci riscul iminent de complicaţii severe şi ireversibile, precum pierderea vederii, amputaţiile, infarctul sau insuficienţa renală, care degradează drastic calitatea vieţii şi copleşesc sistemul medical", a afirmat medicul.

Potrivit diabetologului, "numărul medicilor diabetologi şi al asistenţilor educatori specializaţi, nu reuşeşte să ţină pasul cu volumul uriaş de noi pacienţi, iar acest lucru duce la limitarea timpului alocat fiecărui pacient şi o monitorizare mai dificilă."

O altă problemă a SCJU Sibiu o reprezintă pacienţii care ajung târziu la medic şi ocupă pentru perioade îndelungate paturile din spital din cauza complicaţiilor grave, precum infarctul miocardic, accidentul vascular cerebral, insuficienţa renală sau infecţiile severe ale membrelor inferioare care pot duce la amputaţii, conform Agerpres.

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