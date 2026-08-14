Sechestre de milioane de euro, ridicate în dosarul lui Viorel Pașca. Decizia este definitivă. Sursa foto: Agerpres

Tribunalul Bihor a decis vineri să ridice sechestrele instituite de procurorii DIICOT asupra bunurilor, conturilor și sumelor de bani care aparțin lui Viorel Pașca și membrilor familiei sale. Instanța a dispus, de asemenea, ridicarea măsurilor asigurătorii aplicate asupra bunurilor Asociației Dumbrava, Dumnezeu Poartă de Grijă.

Hotărârea este definitivă. Valoarea totală a bunurilor asupra cărora procurorii instituiseră sechestru ar fi depășit șase milioane de euro.

Decizia Tribunalului Bihor vizează bunurile, conturile și sumele de bani care au fost puse sub sechestru în cadrul anchetei DIICOT privind azilele ilegale. Instanța a hotărât și ridicarea sechestrului instituit asupra bunurilor Asociației Dumbrava, Dumnezeu Poartă de Grijă, organizație implicată în acest dosar.

Prin caracterul definitiv al hotărârii, măsurile asigurătorii ridicate vineri nu mai pot fi contestate printr-o cale ordinară de atac.

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Viorel Pașca și patru membri ai familiei, cercetați de DIICOT

Viorel Pașca și alți patru membri ai familiei sale sunt cercetați de procurorii DIICOT într-un dosar în care anchetatorii investighează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Ancheta DIICOT vizează modul în care sute de persoane vulnerabile ar fi fost transportate și cazate în mai multe imobile din județul Bihor.

Potrivit procurorilor, persoane provenite din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe ar fi fost duse și cazate în imobile din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni.

Anchetatorii susțin că activitatea se desfășura sub aparența furnizării unor servicii de îngrijire specializată, tratament și asistență socială.

Conform acuzațiilor formulate în dosar, persoanele cazate se aflau într-o situație de vulnerabilitate. Unele aveau dizabilități psihice și, potrivit procurorilor, nu aveau capacitatea de a se apăra sau de a-și exprima voința.

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Procurorii susțin că nu existau condițiile necesare pentru desfășurarea activității

DIICOT susține că Viorel Pașca nu dispunea de capacitatea legală, organizatorică și profesională necesară pentru desfășurarea activităților pentru care persoanele ar fi fost cazate în respectivele imobile.

Ridicarea sechestrelor reprezintă o decizie privind măsurile asigurătorii dispuse în dosar și nu stabilește vinovăția sau nevinovăția persoanelor cercetate. Ancheta penală în care Viorel Pașca și membrii familiei sale sunt cercetați continuă în condițiile prevăzute de lege.