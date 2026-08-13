Descinderi ale Parchetului European în două mari orașe din România. Ce au descoperit procurorii Laurei Codruța Kövesi

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Procurorii Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, au efectuat 19 percheziții în Iași și Timișoara într-un dosar de fraudă de 7 milioane de euro. Ancheta vizează presupuse nereguli în achiziții publice pentru 29 de proiecte IT finanțate prin PNRR și programul ITI Delta Dunării.

Potrivit anchetatorilor Parchetului European, condus de Laura Codruța Kövesi, mai multe firme de consultanță au favorizat furnizori preselectați, folosind documente copy-paste și acte false pentru a pune mâna pe proiectele finanțate din fonduri europene.

„Conform anchetei, există motive întemeiate să se creadă că o rețea criminală a manipulat procedurile de achiziții publice pentru servicii de consultanță IT, cu scopul de a favoriza furnizori preselectați de soluții de infrastructură cloud destinate autorităților publice, în principal primării și consilii județene.

Probele colectate indică faptul că, în cadrul mai multor proiecte, firmele de consultanță au furnizat documentație care prezenta similitudini semnificative în ceea ce privește conținutul, structura și autorul, ceea ce sugerează reutilizarea sistematică a materialelor.

Anchetatorii suspectează, de asemenea, că furnizorii au depus documente false, inexacte sau incomplete în cadrul procedurilor de achiziții publice”, transmite EPPO.

Reamintim că, la începutul lunii iunie, procurorii EPPO au efectuat percheziții în județul Timiș, inclusiv la domiciliul prefectului USR de Timiș, Cornelia Elena Micicoi. Ca urmare a anchetei, prefectul şi-a înaintat demisia din funcţie.