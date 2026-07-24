Urmărire ca în filme în Mehedinți: Un șofer fără permis și-a abandonat mașina, iar aceasta a lovit o autospecială de poliție

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Un bărbat de 34 de ani, fără permis de conducere, a fost reținut după ce a încercat să scape de polițiști. Mașina pe care a abandonat-o a lovit o autospecială de poliție.

O autospecială de poliţie a fost avariată după ce a fost lovită de un autoturism rămas neasigurat, abandonat de un şofer care încerca să scape de poliţişti în urma unei urmăriri în trafic.

Bărbatul, în vârstă de 34 de ani şi fără permis de conducere, a fost reţinut pentru 24 de ore, a informat, vineri, IPJ Mehedinţi.

Potrivit IPJ Mehedinţi, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Şimian au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism aflat pe raza comunei Şimian, însă şoferul şi-a continuat deplasarea, ignorând semnalele acustice şi luminoase ale autospecialelor.

După urmărire, bărbatul a abandonat mașina şi a încercat să fugă

După o scurtă urmărire, bărbatul a oprit autoturismul, l-a abandonat şi a încercat să fugă. Vehiculul, rămas neasigurat, s-a deplasat înapoi şi a lovit una dintre autospecialele de poliţie, provocând avarii uşoare. În urma incidentului nu au fost persoane rănite.

Şoferul a fost imobilizat şi condus la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul IPJ Mehedinţi.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale, conform Agerpres.