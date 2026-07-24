O altă capitală europeană îi taxează pe turiștii care înnoptează în oraș: Știm că popularitatea are un cost

Taxele pentru vizele turistice: Cât trebuie să plătească turiștii FOTO: magnific.com @jofreepik

Începând de vineri, turiștii care se cazează în acest oraș vor plăti o taxă de 5% din costul cazării.

Începând de vineri, 24 iulie, turiștii care vor să viziteze Edinburgh, capitala Scoției, vor trebui să plătească orașului o taxă de 5% din costul cazării. Este primul oraș scoțian care introduce o taxă pentru vizitatori. Obiectivul principal al acestei inițiative este dezvoltarea orașului. Consiliul Local speră că va strânge din taxă până la 58 de milioane de euro pe an.

Taxa a fost aprobată în ianuarie 2025 și se va aplica tuturor turiștilor cazați în hoteluri, hosteluri, pensiuni, locuințe închiriate în regim hotelier, chiar și prin Airbnb. Aceasta va fi plafonată la maximum cinci nopți consecutive și se va percepe la aceeași valoare în fiecare zi a anului.

„Știm că popularitatea orașului are un cost, prin presiunea pe care o pune asupra serviciilor publice și asupra oamenilor care locuiesc și muncesc aici pe tot parcursul anului.

Această mică contribuție de la vizitatorii care își petrec noaptea aici va ajuta la îmbunătățirea serviciilor și spațiilor publice de care depindem cu toții și la o mai bună gestionare a efectelor turismului și evenimentelor majore”, a spus președinta Consiliului Local Jane Meagher.

Cum vor fi folosiți banii

Consilierii locali au aprobat în februarie primul pachet de investiții din veniturile obținute din taxă. Structurate în jurul a trei piloni, programele inițiale vor avea o valoare de peste 105,3 milioane de euro: infrastructura, cultură și evenimente, respectiv managementul vizitatorilor.

Alte proiecte au fost luate deja în considerare. Unul dintre ele este un parteneriat cu poliția pentru a înființa o secție în centrul orașului. Totodată, a fost asumată o contribuție de 154.400 de euro care va fi folosită pentru mai multe evenimente și festivaluri, precum Carnival și Mardi Gras. Sunt vehiculate și inițiative precum gestionarea deșeurilor, renovarea atracțiilor de pe litoral, reparații generale, îngrijirea parcurilor și amenajarea peisagistică, potrivit Euronews.

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