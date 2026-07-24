Răspunsul oficial al NATO după doborârea dronei: Dezvăluiri despre apărarea aeriană a României

NATO. Sursa Foto: FreePik

NATO a transmis un răspuns oficial după doborârea dronei care a intrat în spațiul aerian al României.

Jurnalista Ana Maria Păcuraru a obținut în exclusivitate reacția oficială a NATO după ce o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României. În urma unei solicitări adresate, Allied Air Command, Comandamentul Aerian Aliat al NATO, a venit cu mai multe detalii.

Dezvăluiri despre dotarea României

Incidentul de astăzi, în care o dronă a fost doborâtă de un pilot român, cu ajutorul aeronavelor italiene, a intrat imediat în atenția populației, dar și a publicului internațional.

Răspunsul aliaților a fost semnat de comandamentul de la Ramstein. Acesta vine cu detalii despre desfășurarea evenimentului și aduce pentru prima dată în atenția publică o informație de mare interes și anume faptul că în dotarea României există deja un sistem anti-dronă.

Răspunsul integral NATO

Acesta este răspunsul complet transmis de Allied Air Command:

“În dimineața zilei de 24 iulie 2026, două F-16 românești de la Baza Aeriană Fetești și două Eurofighter italiene de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu au decolat în regim de urgență, sub comandă și control NATO, pentru a identifica un vehicul aerian fără pilot (UAV) necunoscut, care zbura în apropierea spațiului aerian românesc.

Drona a fost identificată prompt, iar după ce a intrat în spațiul aerian românesc, mijloacele NATO au fost autorizate să angajeze ținta. La scurt timp, amenințarea a fost doborâtă în spațiul aerian românesc. Acest efort multinațional combinat subliniază capacitatea NATO de a reacționa la orice potențială amenințare aeriană, 24 din 24 de ore, pentru a proteja teritoriul și populația noastră.

Doborârea survine în contextul în care NATO, România și alte națiuni achiziționează activ interceptori de la sol, pentru a consolida capabilitățile de apărare aeriană aliate și naționale. România, de exemplu, a achiziționat sistemul anti-dronă MEROPS, conceput pentru a intercepta sisteme aeriene fără pilot de mici dimensiuni.

O anchetă este în desfășurare, iar NATO se află în contact permanent cu autoritățile române.”

Operațiunea a fost coordonată de structura de comandă NATO

Presa a obținut informații pe surse în cursul acestei zile, dar comunicatul a adus și confirmări. Mai exact, încă din momentul intrării dronei în spațiul aerian al României, mijloacele aeriene ale aliaților au primit autorizarea de a lovi ținta. Operațiunea a fost coordonată direct de structura de comandă NATO. În plus, răspunsul aduce și dezvăluiri. România a achiziționat deja sistemul MEROPS, un echipament dedicat interceptării dronelor de mici dimensiuni.

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