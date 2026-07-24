Mesaj RO-ALERT pentru prima dată în Buzău din cauza riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian / Avertizare și pentru Galați și Brăila / Drona a fost doborâtă, anunță MApN / update

Mesaj RO-ALERT pentru prima dată în Buzău din cauza riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian / Avertizare și pentru Galați și Brăila / Drona a fost doborâtă, anunță MApN / captură B1 TV

Locuitorii din județul Galați au primit un mesaj RO Alert prin care sunt avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le recomandă oamenilor să rămână calmi și să se adăpostească până la încetarea alertei.

UPDATE ORA 11:47

„Eforturile din ultima perioada dau roade. Militarii romani au doborât o drona intrată neautorizat în spațiul aerian romanesc, astăzi in jurul orei 11:07.

Felicitări piloților români! Prin profesionalism, sânge rece și reacție rapidă, au neutralizat o dronă care a pătruns astăzi neautorizat în spațiul aerian al României. Este încă o dovadă că Armata Română își îndeplinește misiunea fundamentală: apărarea teritoriului național și protejarea cetățenilor.

În această dimineață, sistemele de supraveghere ale MApN au detectat o țintă aeriană care a intrat în spațiul aerian al României. Au fost activate imediat procedurile de intervenție, fiind ridicate de la sol aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, aflate în misiune de Poliție Aeriană sub comandă NATO. La scurt timp, s-a decis ridicare a încă 2 aeronave românesti F16, cu autorizare nationala de tragere.

După monitorizarea și urmărirea țintei, un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a angajat drona și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

În paralel, au fost puse în aplicare toate măsurile de protecție a populației.

Acesta este motivul pentru care am susținut constant că România trebuie să investească în apărarea aeriană, în capabilități antidronă și în modernizarea Armatei.

Amenințările de astăzi nu mai seamănă cu cele de acum zece ani, iar responsabilitatea noastră este să fim pregătiți înainte ca ele să devină crize.

Fiecare sistem radar nou, fiecare avion modern, fiecare echipament antidronă și fiecare militar bine pregătit înseamnă mai multă siguranță pentru România. Deciziile pe care le luăm astăzi în domeniul apărării nu sunt cheltuieli. Sunt investiții directe în securitatea fiecărui cetățean și în capacitatea statului român de a-și apăra suveranitatea.

România își apără spațiul aerian. România își respectă angajamentele în cadrul NATO. Și România va continua să investească în acele capabilități care transformă securitatea dintr-o promisiune într-o realitate”, a transmis Radu Miruță.

UPDATE ORA 11:45

Anunțul Ministerului Apărării Naționale:

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat vineri, 24 iulie, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Tulcea și Brăila, fiind transmise mesaje RO-Alert.

La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o.

Vom reveni cu informații actualizate imediat ce acestea vor fi disponibile.

UPDATE ORA 11:30

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că o dronă din spaţiul aerian naţional a fost doborâtă de un pilot român de pe un avion F16.

„Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a spus preşedintele.

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UPDATE ORA 11:05

Oamenii din Buzău au fost și ei alertați, se pare că pentru prima dată, cu RO-Alert de tip „Alertă Extremă”, prin care avertizează populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian și le recomandă oamenilor să ia măsuri de protecție.

UPDATE ORA 10:45

RO-ALERT de la Galați a ajuns și la Brăila.

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Potrivit mesajului transmis prin sistemul RO Alert, există riscul ca obiecte să cadă din spațiul aerian. Populația este sfătuită să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

În lipsa unui astfel de spațiu, oamenii sunt îndemnați să rămână în interiorul locuințelor, departe de geamuri și de pereții exteriori.

Autoritățile au precizat că alerta este estimată să dureze 90 de minute.

Mesajul transmis prin RO Alert:

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați vă calmul. Adăpostiți vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”.