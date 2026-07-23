Investiție de 390 de milioane de lei în cel mai mare proiect rutier din Dâmbovița. DJ 714 va fi modernizat

DJ 714 Glod-Sanatoriul Moroeni - Bolboci - Padina - Peștera

Consiliul Județean Dâmbovița a semnat contractul de finanțare pentru modernizarea DJ 714, cel mai mare proiect rutier din istoria județului.

„Zi istorică pentru județul Dâmbovița! Astăzi, în prezența directorului general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, am semnat contractul de finanțare pentru modernizarea DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Bolboci – Padina – Peștera – Etapa I, un proiect esențial pentru dezvoltarea zonei montane a județului nostru”, a transmis, joi, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Cel mai mare proiect de acest fel din regiunea Sud-Muntenia

Acest proiect este cel mai mare din regiunea Sud-Muntenia ca valoare și cel mai mare contract semnat vreodată de județul Dâmbovița pentru modernizarea unui drum județean. Valoarea investiției este de 390.000.000 de lei, iar lucrările vizează modernizarea a 19,14 km de drum județean.

Pentru prima dată, va fi asfaltat întregul tronson, fiind realizate, totodată, lucrări de lărgire a părții carosabile, consolidări în zonele cu alunecări de teren, precum și elemente moderne de siguranță rutieră.

Acces modern către zona turistică Peștera-Padina

DJ 714 asigură accesul către Sanatoriul Moroeni și către stațiunea de interes național Peștera – Padina, o destinație cu un potențial turistic deosebit. Prin această investiție, punem bazele unei infrastructuri moderne care va susține dezvoltarea turismului în zona montană dâmbovițeană.

Etapa a II-a a proiectului va completa această investiție prin construirea unui drum nou, care va ocoli satul Glod și se va racorda la DN 71. Studiul de fezabilitate este deja finalizat, astfel încât, în perioada următoare, vom putea continua acest proiect important și vom asigura un acces rapid, sigur și modern către zona turistică Peștera – Padina.