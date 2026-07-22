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Un membru al clanului Buricea s-a dus la ușa unui polițist de la Investigații Criminale. Agentul a sunat la 112

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 22 Iul 2026
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descinderi diicot
Descinderi DIICOT în Brăila și Galați. Sursa foto: Captură video DIICOT

Un polițist din Brăila a apelat la 112 după ce un inculpat din clanul Buricea a ajuns la locuința sa.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila a transmis, miercuri, un punct de vedere după apariţia în spaţiul public a unor informaţii potrivit cărora unul dintre inculpaţii din clanul Buricea, reţinut de DIICOT pe 17 iulie şi eliberat în urma unei decizii a Tribunalului Bucureşti, s-ar fi deplasat la locuinţa unui poliţist din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, iar acesta ar fi apelat numărul unic de urgenţă 112.

Potrivit unui comunicat al IPJ Brăila, pe 20 iulie, un poliţist din cadrul instituţiei a sesizat poliţiştii Biroului Ordine Publică cu privire la faptul că la uşa apartamentului său a sunat un bărbat de 38 de ani, din municipiul Brăila, cunoscut cu antecedente penale.

"Poliţistul i-a solicitat bărbatului să părăsească zona, neexistând dialog între aceştia. Ulterior, poliţiştii din cadrul Biroului Ordine Publică au identificat persoana indicată în zona scării sale de domiciliu. Aceasta a afirmat că şi-ar fi căutat un prieten, astfel ar fi sunat la mai multe uşi ale blocului respectiv din municipiu. La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila au fost luate măsuri specifice din competenţă, pentru prevenirea unor astfel de evenimente", a transmis IPJ Brăila.

Descinderile DIICOT de la clanul Buricea

Pe 17 iulie, procurorii DIICOT au efectuat zeci de percheziţii la membrii clanului Buricea din Brăila şi au dispus reţinerea a 22 de persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă la omor calificat, şantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor.

Anchetatorii au confiscat 12 autoturisme în valoare de aproximativ 500.000 de euro, trei ambarcaţiuni estimate la circa 100.000 de euro, peste 80.000 de euro, o armă neletală, peste 30 de săbii şi bijuterii.

Potrivit DIICOT, gruparea, constituită în 2021, este suspectată că a comis mai multe fapte de violenţă, inclusiv patru tentative de omor, precum şi infracţiuni de camătă, şantaj, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor.

Ulterior, Tribunalul Bucureşti a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurorii DIICOT, iar inculpaţii au fost puşi în libertate, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Descinderi DIICOT în Brăila și Galați, inclusiv într-un penitenciar. Clanul Buricea, vizat de anchetă/ VIDEO
  

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Comentarii (1)

Mihai   •   22 Iulie 2026   •   21:28

O meserie periculoasă. Să ne bucurăm că domnul Bolojan și cu domnul Pîslaru recunoscând specificul periculos al meseriei de polițist le-au acordat coeficienți de ierarhizare polițiștilor de la crimă organizată sub cele de bibliotecar.
Pompierii de la salvări de la înălțime și SMURD sunt echivalați cu "mânuitor decoruri teatru de păpuși".
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