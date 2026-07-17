Descinderile DIICOT de la clanul Buricea: Procurorii au confiscat 12 mașini, ambarcațiuni și săbii. Ce au găsit în pereții caselor - FOTO / VIDEO

Descinderi DIICOT în Brăila și Galați. Sursa foto: Captură video DIICOT

Procurorii DIICOT au confiscat de la clanul Buricea mașini, ambarcaţiuni, bijuterii, arme și sume mari de bani.

DIICOT a anunţat vineri rezultatul zecilor de percheziţii efectuate cu o zi în urmă la membrii clanului Buricea. Într-un comunicat de presă, se precizează faptul că procurorii au confiscat de la clanul Buricea din Brăila 12 autoturisme în valoare de o jumătate de milion de euro, trei ambarcaţiuni, bijuterii, o armă, peste 30 de săbii, dar şi 80.000 de euro. O parte din bani au fost găsiți ascunşi în spaţii special create în structura de zidărie a locuinţelor.

Astfel, 22 de inculpaţi vor fi duşi la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare, acuzaţiile fiind de constituire a unui grup infracţional organizat, tentativă la omor calificat, şantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor.

Trei dintre inculpaţi se află deja după gratii, fiind condamnaţi în alte dosare.

Foto: DIICOT

Precizările DIICOT

"La data de 17 iulie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a 22 de inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, instigare la tentativă la omor calificat, complicitate la tentativă la omor calificat, șantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, instigare la favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

În cursul zilei de ieri, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 19 dintre inculpați, alți 3 inculpați fiind în executarea unor pedepse privative de libertate.

Pe parcursul perchezițiilor au fost găsite și ridicate 12 autoturisme în valoare de aproximativ 500.000 euro, 3 ambarcațiuni în valoare de circa 100.000 euro, sume de bani în lei și euro, în echivalentul a peste 80.000 euro, o parte din sume fiind găsite ascunse în spații special create în structura de zidărie a locuințelor, bijuterii, o armă, neletală, supusă autorizării, peste 30 de săbii, precum și alte mijloace de probă.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști din cadrul Institutului Național de Criminalistică, polițiștilor Serviciului Investigații Criminale, Serviciului Grupuri Infracționale Violente, Serviciului Criminalistic și Serviciului Poliție canină din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și specialiștilor Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", transmite DIICOT într-un comunicat de presă.