Salariile reale din Europa rămân sub nivelul din 2021. Ce țări au pierdut cel mai mult și care au înregistrat cele mai mari creșteri

Angajat trist. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Salariile din țările europene au avut evoluții diferite după valul de inflație, însă majoritatea statelor resimt încă pierderea puterii de cumpărare, iar salariile reale nu au revenit complet la nivelul din 2021, potrivit unui raport al OCDE.

Salariile reale din zona euro au scăzut cu aproape 2% în perioada 2021 - 2026, însă impactul asupra puterii de cumpărare a angajaților a variat considerabil de la o țară la alta, potrivit euronews.com.

Pandemia de COVID-19, invazia Rusiei în Ucraina, creșterea puternică a prețurilor la energie, inflația record și alți factori au pus presiune asupra salariilor în întreaga Europă. Creșterea costului vieții a afectat puternic milioane de gospodării europene.

Salariile reale - cele ajustate în funcție de inflație - au scăzut într-o treime dintre țările europene analizate în perioada de cinci ani până la începutul lui 2026.

Așadar, care țări au înregistrat cele mai mari scăderi ale salariilor reale între primul trimestru din 2021 și primul trimestru din 2026? Și unde au crescut cel mai mult salariile reale? De ce unele țări au avut evoluții neobișnuite ale salariilor reale, în timp ce zona euro, în ansamblu, a înregistrat o scădere?

Potrivit Raportului privind perspectivele ocupării forței de muncă al OCDE 2026, care include 27 de țări europene, dar nu toți membrii UE, salariile reale au scăzut cumulativ în nouă țări între primul trimestru din 2021 și primul trimestru din 2026.

Impactul crizei costului vieții din 2022-2023

„Salariile reale au fost încă afectate de criza costului vieții din 2022-2023 chiar și în primul trimestru din 2026, deoarece reînnoirea acordurilor colective sectoriale nu are loc în fiecare an și este de obicei eșalonată, salariile negociate au avut nevoie de mult timp pentru a se redresa și nu au reușit să recupereze complet pierderile”, a declarat Andrea Bassanini, editor al raportului OCDE privind ocuparea forței de muncă.

El a mai precizat că salariile minime legale au ținut, în general, pasul cu creșterea prețurilor.

Salariile reale au scăzut cu peste 6% în Italia

Italia a înregistrat cea mai mare scădere, salariile reale reducându-se cu 6,1%.

Ronald Janssen, fost economist-șef al Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC) și al Comitetului Consultativ Sindical (TUAC), a afirmat că amânarea sistematică a noilor acorduri salariale de către angajatori și slăbirea poziției de negociere a sindicatelor au contribuit la scăderea salariilor reale din Italia.

Michele Bavaro, economist la Universitatea Scuola Normale Superiore din Italia, a spus că întârzierile istorice mari în reînnoirea contractelor colective au încetinit revenirea salariilor nominale după creșterea inflației.

Richard Grieveson și Meryem Gökten de la Institutul Vienez pentru Studii Economice Internaționale (wiiw) au indicat, de asemenea, productivitatea slabă, creșterea economică redusă și ajustarea lentă a salariilor nominale în Italia.

Alte state care au înregistrat scăderi semnificative

Cehia și Suedia au înregistrat scăderi de 5,8%, respectiv 4,8%. Salariile reale au scăzut cu 2,1% în Danemarca și cu 2% în Spania.

În zona euro, scăderea a fost de 1,8% în această perioadă.

Slovacia, Finlanda, Irlanda și Elveția au înregistrat, de asemenea, scăderi ușoare, între 0,7% și 1,4%.

Creșterea inflației și temerile privind siguranța locurilor de muncă

Ronald Janssen a indicat accelerarea inflației din zona euro în perioada 2021-2022.

„Deși rundele ulterioare de negocieri colective din anii care au urmat exploziei inflației au încercat să refacă puterea de cumpărare a salariilor, angajații și sindicatele au avut o putere de negociere limitată din cauza temerilor legate de siguranța locurilor de muncă, generate de mai mulți ani de creștere economică stagnantă, de riscul dezindustrializării provocat de concurența Chinei și de un război tarifar condus de SUA care afectează accesul la o piață importantă pentru exporturile europene”, a declarat el.

În Belgia, salariile reale au rămas neschimbate, în timp ce Franța și Estonia au înregistrat creșteri marginale, de doar 0,1%.

Turcia, un caz complet diferit

Turcia este cel mai mare caz atipic, înregistrând cea mai mare creștere a salariilor reale: 78,6%, în ciuda unei inflații de 32% la jumătatea anului 2026.

„Creșterea salariilor reale din Turcia cu 79% este corectă din punct de vedere matematic, dar supraestimează creșterea nivelului de trai”, au explicat Grieveson și Gökten pentru Euronews Business.

„Salariile reale porneau de la un nivel scăzut în 2021, fiind încă afectate după criza valutară din 2018, astfel că o parte din creștere reprezintă de fapt o recuperare”,

Aceștia au mai spus că principalul factor al creșterii puternice din 2022-2023 a fost reprezentat de cele două majorări ale salariului minim, în mare parte motivate electoral.

„După alegerile din 2023, ajustările au revenit la ritmul de o dată pe an și de atunci au rămas sub nivelul inflației”, au adăugat ei.

De asemenea, aceștia au pus sub semnul întrebării acuratețea datelor privind inflația din Turcia, menționând acuzațiile opoziției conform cărora cifrele oficiale ar fi manipulate.

Ungaria are cea mai mare creștere din UE

Ungaria ocupă locul al doilea, cu o creștere a salariilor reale de 29,8%, fiind ea însăși un caz ieșit din comun în Uniunea Europeană.

În Polonia, salariile reale au crescut cu 16,5%.

Primele trei țări clasate sunt toate din afara zonei euro.

„Creșterea puternică a salariilor reale din Ungaria în ultimii cinci ani reflectă o combinație între deficitul structural de forță de muncă, politicile guvernamentale privind salariile și procesul de recuperare după inflație”, a declarat Péter Virovácz, economist-șef la ING.

El a spus că performanța salarială excepțională a Ungariei nu reflectă o creștere extraordinară a productivității, ci efectele combinate ale pieței muncii tensionate, politicilor agresive privind salariul minim, convergenței salariale și eforturilor angajaților de a recupera puterea de cumpărare pierdută după șocul inflaționist.

În zona euro, Lituania a înregistrat cea mai puternică creștere a salariilor reale: 14,8%.

Nicio altă țară din zona euro nu a depășit pragul de 10%.

Alte creșteri importante

Letonia: 7,4%

Slovenia: 6,6%

Portugalia: 5,6%

Grecia: 4,7%

Luxemburg: 4,1%

Marile economii europene: Regatul Unit conduce la creșterea salariilor reale

Dintre cele mai mari cinci economii europene, Regatul Unit a avut cea mai mare creștere, de 3,6%.

Salariile reale au crescut cu mai puțin de 1% în:

Germania: 0,9%

Franța: 0,1%

Italia a avut cea mai mare scădere dintre toate țările analizate, iar Spania a înregistrat o reducere de 2%.

„Un factor important este creșterea salariilor minime legale, care au depășit inflația prin decizii guvernamentale atât în Germania, cât și în Regatul Unit, și au fost aproximativ egale cu inflația în Franța și Spania”, a spus Bassanini.

Grieveson și Gökten de la Institutul Vienez pentru Studii Economice Internaționale au remarcat că sistemul relativ flexibil de stabilire a salariilor din Regatul Unit și dificultățile persistente de recrutare au permis salariilor nominale să răspundă mai rapid la inflație decât în mai multe economii din zona euro.

Raportul precizează că cifrele pentru primul trimestru al anului 2026 preced recenta creștere a prețurilor la energie, apărută după atacurile comune SUA-Israel asupra Iranului și răspunsul Teheranului.

Prin urmare, cifrele ar putea fi mai puțin favorabile în perioada următoare, pe măsură ce noile creșteri ale prețurilor la energie se vor reflecta în costul vieții și în puterea de cumpărare a populației.