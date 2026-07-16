Modular Services inaugurează noul sediu extins din Palas Iași și consolidează planurile de dezvoltare în regiune

Modular Services, companie românească de outsourcing specializată în servicii integrate de IT, Finance și BPO pentru clienți internaționali, a inaugurat oficial noul său sediu extins din clădirea United Business Center 3, parte a ansamblului mixed-use Palas Iași. Compania este prezentă în Palas din 2021, iar noul sediu extins ocupă acum 1.300 mp, distribuiți pe două etaje.

Această inițiativă marchează o nouă etapă în dezvoltarea Modular Services în Iași și reflectă ritmul accelerat de creștere al organizației. În ultimele trei luni, compania a angajat peste 50 de persoane pentru a susține proiectele internaționale aflate în dezvoltare și cererea tot mai mare pentru servicii specializate. Creșterea continuă a Modular Services este rezultatul contribuției echipelor din toate centrele sale operaționale, iar dezvoltarea sediului din Iași reflectă rolul important pe care regiunea îl joacă în strategia de extindere a companiei. Investiția reconfirmă încrederea în potențialul și profesionalismul angajaților săi.

Alegerea Palas Iași pentru această nouă etapă de dezvoltare susține obiectivul companiei de a oferi echipelor un mediu de lucru modern, conectat la comunitatea de business locală și potrivit pentru colaborare, inovație și proiecte internaționale. Poziționarea centrală, ecosistemul office matur și accesul la o comunitate profesională activă au contribuit la decizia de extindere în cadrul United Business Center 3.

În spiritul implicării sale în comunitate, Modular Services lansează un parteneriat cu The Duke of Edinburgh’s International Award Romania, program internațional de educație non-formală care sprijină dezvoltarea tinerilor prin activități de voluntariat, dezvoltare personală și implicare civică. Totodată, evenimentul este completat de o licitație caritabilă silențioasă, unde participanții la eveniment pot achiziționa obiecte de artă în sprijinul inițiativelor Salvați Copiii, consolidând dimensiunea socială a acestui moment important pentru companie.

„Anul acesta sărbătorim 5 ani de activitate în regiune, iar noul sediu extins din Iași reflectă evoluția constantă a operațiunilor Modular Services. Investiția continuă din partea CMS UK în dezvoltarea Modular Services confirmă un lucru pe care l-am demonstrat în acești ani: din România se pot livra servicii inovatoare, la cele mai înalte standarde, pentru firme globale de prestigiu. Acest lucru este posibil datorită unei piețe de talent solide și unei comunități active, concentrate pe creșterea mediului de business local. Alături de prezența noastră în București, susținem în continuare consolidarea Iașului și a întregii regiuni de Nord-Est prin hub-urile noastre de servicii Tech, AI și Data. Avem încredere că astfel de semnale vor contribui la atragerea de noi investiții în regiune”, a declarat Ciprian Şaramet, Managing Director.

Modular Services are în prezent peste 290 de angajați în centrele sale din Iași, Bacău și București și continuă să recruteze specialiști pentru roluri din ariile Tech, AI & Data, dezvoltare de aplicații, securitate cibernetică, suport tehnic, project management și operațiuni de business.

Despre Modular Services

Modular Services este partener operațional și tehnologic pentru organizații internaționale din domeniul juridic și al consultanței, furnizând servicii tehnice și BPO pentru firme de avocatură și companii de consultanță strategică.

Oferind servicii în peste 30 de țări, Modular Services este în prezent cel mai mare furnizor de Business Services către piața Legal din Europa. În ultimii doi ani, compania a raportat o creștere a cifrei de afaceri de peste 40%.

Despre United Business Center

IULIUS, specializat în proiecte mari de regenerare urbană, s-a impus drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații de birouri din clasa A, cu un portofoliu compus din 240.000 mp și 15 clădiri, la Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Clădirile office sunt integrate în ansambluri mixte și includ peste 170 de sedii de companii, care însumează peste 29.000 de angajați. Toate clădirile sunt certificate LEED, fiind proiectate și construite în conformitate cu principiile internaționale de eficiență și sustenabilitate.