Vila Catena deschide expoziția „AEROSOLI”, o incursiune artistică în universul Mării Negre

Vila Catena va găzdui, începând de sâmbătă, 18 iulie 2026, expoziția „AEROSOLI”, o incursiune artistică în universul Mării Negre.

Începând de sâmbătă, 18 iulie 2026, la Vila Catena poate fi vizitată o nouă expoziție de artă contemporană, intitulată „AEROSOLI”. Noul proiect de artă este curatoriat de Maria Bîrsan și Alexandru Niculescu.

Expoziția va reuni peste 30 de artiști români și internaționali. Proiectul propune o incursiune profundă și stratificată în universul Mării Negre, un spațiu încărcat de legende, exil, refugiu și dorințe estivale.

Expoziția „AEROSOLI”, o cură pentru minte și suflet prin intermediul artei

"O cură pentru minte și suflet prin intermediul artei, conceptul expoziției pornește de la dubla metaforă a aerosolilor marini - acele particule fine de sare, iod și minerale pulverizate de valuri, recunoscute ca un remediu natural pentru trup. În mod similar, lucrările selectate și expuse în camerele Vilei Catena sunt recomandate drept o veritabilă cură pentru suflet și minte. Ele se lasă inhalate de privitor, sedimentându-se în straturi fine în interior. Succesul acestei cure inedite depinde însă, la fel ca în climatoterapie, de frecvența expunerii și de deschiderea fiecăruia de a se lăsa traversat de mesajul artistic.

AEROSOLI explorează litoralul dincolo de imaginea sa turistică clasică și saturată. Selecția urmărește narațiunile discrete ce se țes în miezul verii, dar și dincolo de sezon, pe plajele golite de oameni. Prin intermediul poveștilor locale din jurul Mării Negre, al rutinelor ascunse, al urmelor și al absențelor, expoziția rescrie litoralul ca spațiu de observație și reflecție. Fie că sunt onirice sau subversive, articulate sub forma unor laboratoare mobile care documentează tensiunea dintre organic și anorganic, agitație și paragină, lucrările selectate compun un arc temporal ce nu ține cont de secole, așezându-se natural în ritmul ciclic al valurilor.

Dialog între generații: De la marii maeștri la creatorii contemporani

Expoziția oferă un dialog vizual extrem de bogat, aducând laolaltă nume de referință ale artei moderne românești alături de voci puternice ale scenei contemporane locale și internaționale precum: Gheorghe Petrașcu care sugerează o căldură leneșă, unde două femei se lasă purtate de sunetul valurilor, protejate de umbrela lor roșie; Ioana Gorzo surprinde două siluete aproape contopite în peisaj, ce par formate din particule fine de nisip, sare și lumină. Lăsând în urmă nostalgia plajei și a apei, fotografia Nadinei Stoica duce într-o zonă mult mai aspră, acolo unde brutalismul întâlnește sălbăticia, într-o îmbrățișare strânsă.

În esență, AEROSOLI nu este doar o expoziție despre mare, ci o invitație deschisă la introspecție. De la siguranța caldă a după-amiezelor de vară petrecute sub umbrele, trecând prin nostalgia dimineților cețoase în așteptarea soarelui și până la sculpturi car evocă corpuri umane și siluete de sirene, expoziția devine o hartă a propriilor noastre emoții", se arată într-un comunicat de presă.

Lista artiștilor participanți la expoziție

Artiști participanți: George Apostu, Sasha Bandi, Dan Beudean, Alexandra Boaru, Lucian Bran, Iulia Bucureșteanu, Codruța Cernea, Tudor Ciurescu, Andrei Costache, Lorena Cocioni, Otto Constantin, Cristina Countas, Irina Cristescu, Vasile Gorduz, Ioana Gorzo, Teodor Graur, Keti Kapanadze (GE), Thea Lazăr, Cristina Licurici, Diana Manole, Daniela Pălimariu, Theodor Pallady, Radu Pandele, Gheorghe Petrașcu, Adrian Preda, Melinda Rus, Cristian Răduță, Ramon Sadîc, Decebal Scriba, Larisa Sitar, Daniel Spoerri, Nadina Stoica, Leo Toteanu, Marco Verhoogt.