Robert Cazanciuc: Un omagiu adus primei emisiuni de timbre românești, "Capul de Bour". Valoarea unui timbru și cel mai scump ziar din lume

Senatorul PSD, Robert Cazamciuc, elogiază printr-un mesaj, celebrarea Zilei Mărcii Poștale Românești.

M-am bucurat să aud, astăzi, la radio, anunțul despre celebrarea Zilei Mărcii Poștale Românești, sărbătoare națională consacrată printr-o lege pe care am inițiat-o acum doi ani pentru recunoaşterea rolului mărcii poştale ca promotor al identităţii naţionale, dar şi al rolului pe care îl poate juca în educarea tinerelor generaţii.

Celebrarea mărcii poștale, emise exclusiv sub autoritatea statului român, ca atribut al suveranității, este un omagiu adus tipăririi primei emisiuni de timbre poștale românești, acum 166 de ani, la Iași – „Capul de bour”.

Alături de simbolurile naţionale care au căpătat prin tradiţie drept de consacrare şi recunoaştere constituţională - Tricolorul, Ziua Naţională, Imnul Naţional, Stema României – marca poștală poate fi considerată drept element de identitate istorică, politică, culturală, sportivă etc., prin care o naţiune face cunoscut lumii patrimoniul spiritual şi cultural.

Capul de bour este numele filatelic al primelor mărci poștale, rare și originale în executarea sa ale Principatul Moldovei din anul 1858 (tipărite între iulie și octombrie), motiv pentru care servește un cap de bour (zimbru sau taur).

Istoricul primei mărci poștale românești

Din dorința de a-și afirma independența față de Imperiul Otoman, Principatul Moldovei a decis emiterea unor mărci poștale pe care era prezentată stema țării – capul de bour. Primele mărci poștale ale Principatului Moldovei au fost emise pe 15 iulie 1858. Punerea efectivă în circulație a avut loc însă o săptămână mai târziu, marți 22 iulie 1858, zi în care la Iași au fost francate cu timbre moldovenești primele 16 scrisori simple și 7 recomandate.

Mărcile poștale „Cap de bour” au fost emise cu valoarea nominală, de 27, 54, 81 și 108 parale. Aceste mărci poștale au circulat o perioadă scurtă de timp, doar câteva luni, pentru că ulterior a fost schimbat tariful poștal. Mărcile poștale, care rămase nevândute, au fost retrase de pe piață la 31 octombrie 1858 și distruse.

Tirajul a fost de 6.000 exemplare la 27 de parale bucata, 10.000 la 54 de parale, 2.000 la 81 de parale si 6.000 la 108 parale. Din acestea au fost vândute numai 3.691 de exemplare de 27 parale, 4.772 de 54 parale, 709 de 81 parale și 2.580 de 108 parale.[5]

Piața filatelică



Dintre cele 24.000 de mărci poștale emise în 1858, au supraviețuit doar cele care fuseseră cumpărate și aplicate pe scrisorile trimise în Moldova și câteva care nu au ajuns la casare. Se estimează că, în prezent, pe piața filatelică nu mai sunt decât 750 de piese, potrivit Wikipedia.

Un control al Curții de Conturi efectuat în luna octombrie 2009 la Muzeul Național Filatelic a relevat faptul că cele 215 timbre „Cap de Bour 1858”, prima emisiune, au fost înlocuite cu falsuri. Alte 660 timbre „Cap de Bour 1858” din a doua emisiune și „Principatele Unite 1862 și 1864” par a fi tot falsuri.

Un timbru cu valoarea nominală de 27 de parale, emis la data de 15 iulie 1858, a fost vândut la o licitație din octombrie 2015 cu prețul de adjudecare de 26.000 de euro.

Cel mai scump ziar din lume



Un exemplar al ziarului Zimbrulu și Vulturulu, este francat cu opt mărci poștale „Cap de bour” (3+5). Valoarea de astăzi este de aproximativ 3 milioane de euro. Poștașul, din Iași, a lipit mărcile poștale pentru opt ziare pentru un destinatar din Galați, toate pe un singur ziar. Destinatarul a vândut ziarul unui colecționar de timbre pe bani puțini.

În 1969, proprietarul de atunci al ziarului l-a prezentat, alături de colecția sa de timbre, la o expoziție mondială organizată la Sofia și a câștigat marele premiu. Ulterior, ziarul a intrat în posesia unui colecționar din Elveția.

Exemplarul ziarului Zimbrulu si Vulturulu, francat cu opt mărci poștale „Cap de bour” de 5 parale, din a doua emisiune din 1858, a fost vândut, în decembrie 2006, în cursul unei licitații organizate de Casa Feldman la Geneva. Cumpărătorul, Joseph Hackmey, un colecționar din Londra de origine israeliană, a plătit un preț de 700.000 euro care, cu taxe și comisioanele aferente, a ajuns în final la 830.000 de euro.