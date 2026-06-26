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Ziua Drapelului: Ceremonii în Piața Tricolorului din Capitală și în garnizoanele din țară

Data publicării: 26 Iun 2026
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ziua drapel
Foto: MApN

Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită vineri, în București, de la ora 10:00, printr-o ceremonie care va avea loc în Piața Tricolorului, zona Palatului Cercului Militar Național, a informat, joi, Ministerul Apărării

În cadrul evenimentului, organizat de Ministerul Apărării Naționale împreună cu Instituția Prefectului Capitalei și Primăria Municipiului București, Drapelul Național va fi binecuvântat de un preot militar și va fi ridicat pe catargul din piață, în acordurile Imnului Național, precizează Agerpres.

Ceremonii similare vor avea loc în garnizoanele din țară.

'Cu ocazia Zilei Drapelului Național, militarii răniți din echipa Invictus România vor marca evenimentul printr-o ascensiune pe Vârful Parângul Mare. Această inițiativă va culmina cu desfășurarea unui drapel național, de aproximativ 100 m, de către militari, voluntari Invictus și civili, simbolizând unitatea națională', se precizează în comunicat.

Ziua Drapelului Național a fost instituită prin Legea 96/1998 pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul revoluționar de la București a decretat tricolorul - roșu, galben și albastru - drept steag național al tuturor românilor. Devenit simbol al libertății în timpul Revoluției de la 1848, tricolorul avea să însoțească procesul de unire al Principatelor Române și formarea statului român modern, rămânând unul dintre cele mai importante simboluri ale unității și identității noastre naționale. (Claudia Calotă)

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Comentarii (1)

rezervistul militar   •   26 Iunie 2026   •   07:08

Sper ca vor fi destui sa cinsteasca drapelul nostru desi in situatia de astazi nu cred, frumos ar fi ca manifestantii sa treaca prin piata drapelului si sa salute drapelul.

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