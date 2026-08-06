Cutremur, joi la prânz, în Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 pe scara Richter, s-a produs, joi, în Vrancea.

În ziua de 06 August 2026, la ora 13:22:21 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adâncimea de 128.7 km, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km S de Buzau, 55km NE de Ploiesti, 62km SE de Brasov, 66km SE de Sfantu-Gheorghe, 74km S de Focsani, 86km NE de Targoviste.