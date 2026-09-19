Răvășitul Oilor, sărbătoarea brânzei și a pastramei în comuna dâmbovițeană Runcu

În decorul spectaculos de la poalele Munților Leaota, "Răvășitul Oilor" înseamnă mai mult decât încheierea unui sezon pastoral. Este întâlnirea dintre generații și păstrarea unei lumi în care respectul...

În decorul spectaculos de la poalele Munților Leaota, "Răvășitul Oilor" înseamnă mai mult decât încheierea unui sezon pastoral. Este întâlnirea dintre generații și păstrarea unei lumi în care respectul pentru natură, muncă și tradiție merge mai departe.

Cea de-a 34-a ediție a sărbătorii pastorale „Răvășitul Oilor” va avea loc, în acest week-end, pe platoul pășunii comunale Vârf la In din comuna Runcu, județul Dâmbovița.

Manifestarea tradițională, organizată de Primăria și Consiliul Local Runcu, va cuprinde un târg de produse tradiționale, expoziții ale crescătorilor de animale și spectacole folclorice.

Evenimentul păstrează una dintre manifestările tradiționale importante pentru comunitatea locală, oferind publicului posibilitatea de a descoperi obiceiuri, produse și elemente ale vieții pastorale.

„Răvășitul Oilor”, cunoscut în zonă și ca „alesul oilor”, marchează încheierea anului pastoral și revenirea turmelor de la munte. În mod tradițional, după coborârea oilor, stăpânul stânei înapoiază animalele proprietarilor, împarte cantitățile de brânză stabilite și încheie socotelile pentru pășunat și îngrijirea turmelor.