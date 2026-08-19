ANM: România lovită de un nou val de caniculă

ANM anunță un nou val de caniculă, care va lovi România.Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest.

CODV GALBEN

În intervalul de valabilitate: 20 august, ora 10:00 – 21 august, ora 10:00 sunt vizate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală

Joi, 20 august, în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală.

COD PORTOCALIU

În perioada 20 august, ora 10:00 – 21 august, ora 10:00 sunt vizate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală.

Astfel, în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...26 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.