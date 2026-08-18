Moartea actriței Hayden Panettiere: Ce a constatat autopsia. Fostul logodnic, fratele primarului Kievului, rupe tăcerea

Vladimir Kliciko a venit cu o reacție după moartea actriței Hayden Panettiere, fosta sa logodnică. Sursa foto: Agerpres

Fostul logodnic al lui Hayden Panettiere, Vladimir Kliciko, a rupt tăcerea după moartea tragică a actriței.

Fostul campion mondial la box la categoria grea, Vladimir Kliciko, a rupt tăcerea după moartea fostei sale logodnice, Hayden Panettiere.

Reamintim că actrița Hayden Panettiere, cunoscută mai ales pentru rolurile sale din serialele "Heroes" și "Nashville", a murit duminică, 16 august, la vârsta de 36 de ani. Panettiere a fost găsită inconștientă de polițiști într-o reședință din Greenville, Carolina de Sud. Ofițerii au răspuns la un apel făcut de o cunoștință a actriței care a raportat că Hayden Panettiere "nu răspundea" și era în "stop cardiac".

"La sosire, i s-a acordat asistență medicală. Cu toate acestea, persoana, identificată ulterior drept Hayden Panettiere, a fost declarată decedată la fața locului. Ancheta preliminară nu a indicat niciun semn de acte criminale sau circumstanțe suspecte. O cunoștință a doamnei Panettiere a efectuat apelul la 911", a transmis Departamentul de Poliție din Greenville, scrie BBC.

Autopsia actriței Hayden Panettiere a fost finalizată

Între timp, autopsia actriței Hayden Panettiere a fost finalizată, a confirmat luni Biroul legistului din comitatul Greenville, scrie Fox 24.

Medicul legist Mike Ellis a confirmat că Panettiere nu avea răni sau traume vizibile. Cu toate acestea, cauza oficială a morții nu a fost încă dezvăluită, fiind acum făcute teste suplimentare. Potrivit relatărilor din presă, este luată în calcul inclusiv posibilitatea unui stop cardiac provocat de o supradoză, dar rămâne de văzut dacă această ipoteză va fi sau nu confirmată.

Mesajul fostului logodnic al actriței Hayden Panettiere, Vladimir Kliciko

Hayden Panettiere și Vladimir Kliciko au fost împreună timp de 10 ani și au împreună o fiică pe nume Kaya, în vârstă de 11 ani. După moartea fulgerătoare a actriței, fostul boxer a scris pe rețelele sociale: "Familia noastră trece printr-o perioadă de profund șoc și durere".

"Anunțul morții tragice a lui Hayden mă întristează profund. A părăsit această lume mult prea devreme. Hayden a fost, deși nu mai este partenera mea, o parte importantă din viața mea și mama fiicei noastre, Kaya. Și-a construit o carieră incredibilă printr-un talent imens, confruntându-se totodată cu laturile mai întunecate ale unei industrii foarte solicitante. Nimic nu va șterge momentele pe care le-am împărtășit sau locul pe care l-a ocupat în viețile noastre. (...) Fiicei noastre Kaya îi voi vorbi întotdeauna despre mama ei cu respect și mă voi asigura că își amintește cine a fost. Transmit cele mai sincere condoleanțe părinților lui Hayden, prietenilor ei și fanilor ei, care sunt și ei îndurerați astăzi. Cei tineri și talentați ca Hayden nu ar trebui să părăsească această lume atât de curând", a scris Vladimir Kliciko.

Vladimir Kliciko a cerut să-i fie respectată intimitatea în aceste momente dificile.

"Vă rog pe toți să respectați sentimentele și intimitatea familiei noastre în această perioadă incredibil de dificilă. Deocamdată, asta este tot ce vreau să spun. Mulțumesc tuturor celor care îmi susțin familia și își exprimă sincerele condoleanțe. Odihnește-te liniștită, Hayden. Fie ca tu să găsești pacea veșnică", a mai scris acesta în mesajul postat.

Kliciko are custodia deplină a fiicei sale

Panettiere și Kliciko s-au cunoscut în anul 2009, la o petrecere. Au început să fie împreună, iar doi ani mai târziu s-au despărțit pentru scurt timp. Ulterior s-au împăcat, iar Panettiere a fost fotografiată purtând un inel de logodnă. În pofida acestui lucru, logodna cuplului a fost confirmată abia în 2013.

În anul următor, Panettiere a anunțat că este însărcinată. După o naștere traumatizantă, actrița a suferit de depresie postnatală și, în cele din urmă, a intrat la reabilitare, oferindu-i lui Kliciko custodia deplină a fiicei sale, Kaya, potrivit Mirror.

Precizăm că Vladimir Kliciko este fratele primarului Kievului, Vitali Kliciko.