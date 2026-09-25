"Demnitatea unei femei nu este divertisment". Connect-R, acuzat de Grațiela Agache că a umilit-o public: "Nu ți-e rușine?”

Grațiela Agachi și Connect-R / Sursa foto colaj: Facebook Grațiela Agachi și Facebook Connect-R

Creatoarea de conținut Grațiela Agache îl acuză pe Connect-R că a umilit-o public, după mai multe remarci pe care artistul le-a avut în timpul unui live pe TikTok.

Grațiela Agache l-a acuzat pe Connect-R de jigniri grave și umilire publică în timpul unui live pe TikTok. Femeia susține că artistul a făcut în repetate rânduri comentarii despre aspectul său fizic și greutate.

"Aici nu e nicio glandă tiroidă - este puturoșenie, nesimțire și mâncat la 12 noaptea. Uite cearcăne în tine. Ce consumi, ce faci? Uită-te cum arăți. Nu ți-e rușine? Despre ce vorbim? Mănânci la 12 noaptea, arăți în ultimul hal. Fă ceva cu sănătatea ta, atât voiam să îți zic", a spus Connect-R în timpul live-ului.

Grațiela Agachi / FOTO: Facebook Grațiela Agachi

200 de persoane au urmărit live-ul, iar o parte dintre acestea i-ar fi atras atenția artistului că discursul său este ofensator și misogin. Cu toate acestea, comentariile la adresa tiktokeriței au continuat: "E urâțică, pentru mine. Am văzut-o în realitate. Ferească bunul Dumnezeu!”, a continuat cântărețul.

Grațiela Agache a postat înregistrarea pe Facebook, alături de un mesaj consistent.

"Toate acestea au fost transformate în spectacol"

"Demnitatea unei femei nu e divertisment. Despre limite, responsabilitate și cuvintele care pot distruge un om.

În această înregistrare, artistul Connect-R vorbește despre mine, despre chipul meu, corpul meu, greutatea mea și felul în care arăt.O face public, pe TikTok, într-un live urmărit de sute de oameni, prin remarci repetate pe care eu le consider profund umilitoare și misogine. Sunt comparată cu un câine.

Se spune despre mine că sunt "urâtă rău", că întâlnirea cu mine i-ar fi provocat senzația de vomă", că fără filtre arăt "direct Hell", că părul meu arată într-un anumit fel, că fizionomia mea este respingătoare. Sunt făcute comentarii despre greutatea mea, despre corpul meu și chiar despre presupuse obiceiuri alimentare.

Și toate acestea nu au fost spuse într-o discuție privată. Au fost transformate în spectacol. În timp ce alte persoane prezente în live îi spuneau că a depășit limita, că vorbește urât despre o femeie și îi atrăgeau atenția asupra caracterului misogin al discursului, comentariile au continuat", a scris tânăra pe Facebook.

Grațiela Agachi și Connect-R / Sursa foto colaj: Facebook Grațiela Agachi și Facebook Connect-R

"Când a devenit corpul unei femei bun public?"

"Dar vreau să fie foarte clar un lucru: Această postare nu este despre întrebarea dacă Grațiela Agache este frumoasă sau urâtă. Nu aceasta este tema. Frumusețea este subiectivă. Nimeni nu este obligat să mă considere frumoasă. Connect-R are tot dreptul din lume să nu mă găsească atrăgătoare. Orice om are propriile gusturi. Dar între a nu considera o femeie frumoasă și a o transforma public într-o țintă de batjocură există o diferență enormă.

Eu nu am cerut validarea acestui bărbat. Nu mi-am construit viața pentru a corespunde standardelor lui estetice. Sunt soție. Sunt mamă. Sunt un om care are o familie, o viață, oameni pe care îi iubește și oameni care îl iubesc. Nu m-am trezit dimineața întrebându-mă dacă sunt suficient de frumoasă pentru Connect-R. Și nici nu intenționez să încep acum.

Problema este alta. Când am ajuns, ca societate, să considerăm normal ca aspectul unei femei să fie dezmembrat verbal, bucată cu bucată, în fața unei audiențe, pentru amuzament? Când a devenit corpul unei femei bun public? Când a devenit chipul ei o invitație la umilire. Și, mai ales, ce mesaj transmitem adolescentelor și femeilor care ascultă asemenea discursuri?

Există femei care nu au încrederea necesară să spună: "Nu mă interesează părerea ta despre felul în care arăt.” Există fete de 14, 15 sau 16 ani care își privesc trupul în oglindă și îl urăsc. Există femei care trec prin boli, dezechilibre hormonale, sarcini, menopauză, tratamente, operații sau schimbări dramatice ale corpului lor. Există femei care s-au luptat ani întregi cu tulburări alimentare. Există oameni pentru care câteva cuvinte rostite în batjocură pot lovi exact într-o rană pe care ceilalți nu o văd", a punctat Grațiela Agache.

Grațiela Agachi / FOTO: Facebook Grațiela Agachi

"Celebritatea nu îți oferă dreptul de a călca mai puternic peste demnitatea altuia"

"De aceea mi se pare extrem de periculos să reducem discuția la: "Era doar o părere.” Nu. Umilirea repetată a unei persoane, comparațiile degradante, comentariile despre corp și transformarea aspectului ei fizic într-un spectacol public sunt cu totul altceva. Iar responsabilitatea este cu atât mai mare atunci când asemenea cuvinte vin de la o persoană publică.

Un artist cunoscut nu este doar un om aflat într-o conversație între patru pereți. Are o voce care ajunge la sute de mii sau milioane de oameni. Este ascultat. Este imitat. Pentru unii tineri, este chiar un reper. Celebritatea îți oferă o voce mai puternică. Nu îți oferă dreptul de a călca mai puternic peste demnitatea altuia. Iar libertatea de exprimare nu înseamnă că demnitatea umană încetează să existe.

Constituția României spune explicit, la art. 30 alin. (6), că libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară și dreptul la propria imagine. Codul civil consacră, de asemenea, dreptul fiecărei persoane la respectarea demnității sale și protejează onoarea și reputația.

Iar legislația privind discriminarea prevede că, în anumite condiții, comportamentele legate de gen care creează un cadru intimidant, ostil, degradant sau ofensiv pot intra în sfera hărțuirii. Stabilirea juridică a existenței unei asemenea fapte aparține, evident, instituțiilor competente, nu unei postări pe Facebook", a explicat femeia.

"Dacă o femeie nu vă place fizic, de ce trebuie umilită?"

"Nu scriu aceste lucruri pentru a pronunța eu o sentință juridică. Scriu despre ceva care, înainte de orice articol de lege, ține de educație, caracter și limita pe care ar trebui să o avem atunci când avem în față un alt om.

Întrebarea este foarte simplă. Dacă o femeie nu vă place fizic, de ce trebuie umilită? De ce trebuie să-i spuneți că este respingătoare? De ce trebuie comparată cu un animal? De ce trebuie discutat corpul ei? De ce trebuie râs de chipul ei?

De ce ar trebui ca o femeie să plece de pe o platformă socială întrebându-se dacă nasul, buzele, părul, greutatea sau forma feței sale o fac mai puțin demnă de respect? Eu pot duce această discuție. Dar nu despre mine este vorba. Fac această postare pentru femeia care n-ar fi putut-o duce. Pentru adolescenta care ar fi plâns toată noaptea după asemenea cuvinte. Pentru femeia care și-ar fi șters fotografiile.

Pentru cea care ar fi încetat să mai apară în fața camerei. Pentru cea care s-ar fi uitat ore întregi în oglindă încercând să descopere tot ceea ce este „greșit” la ea. Pentru toate femeile cărora li s-a spus cândva: "Ești prea grasă.", "Ești prea slabă.", "Ești urâtă.", "Ai îmbătrânit.", "Uită-te cum arăți.", "Cine te-ar putea dori?"

Pentru ele spun astăzi: Nu permiteți nimănui să vă stabilească valoarea prin centimetri, kilograme, riduri, forma nasului sau simetria feței. Demnitatea nu se măsoară în frumusețe", a scris Gabriela Agache.

"Nu îndemn pe nimeni să îl insulte pe Connect-R"

"Nu vreau un război. Îmi doresc să nu transformăm această situație într-un război între oameni. Nu îndemn pe nimeni să îl insulte pe Connect-R, să îl amenințe sau să îi răspundă folosind exact limbajul pe care eu îl condamn. Ar fi o contradicție.

Condamn un comportament. Nu chem la linșajul unui om. Doresc însă să discutăm despre acel comportament. Public. Serios. Pentru că atunci când asemenea discursuri sunt trecute cu vederea, ele devin normale. Iar ceea ce tolerăm astăzi în numele „glumei” sau al „libertății de exprimare” poate deveni mâine modelul după care un băiat de 15 ani vorbește cu o colegă de clasă.

Aici este, pentru mine, adevărata miză. Nu orgoliul meu. Nu dacă un cântăreț mă consideră sau nu frumoasă. Ci ce fel de societate construim și ce îi învățăm pe copiii noștri despre felul în care se vorbește cu un om. Un bărbat nu devine mai puternic atunci când umilește o femeie. O vedetă nu devine mai importantă atunci când transformă defectele fizice reale sau imaginare ale altcuiva în divertisment. Iar o femeie nu devine mai puțin valoroasă pentru că unui bărbat nu îi place cum arată.

De aceea public această înregistrare. Nu pentru ca oamenii să-mi spună mie că sunt frumoasă. Nu am nevoie de un referendum asupra chipului meu. O public pentru ca fiecare om care o ascultă să-și pună singur o întrebare:

Este aceasta maniera în care vrem să ne învățăm fiii să vorbească despre femei și maniera în care vrem să ne învățăm fiicele să accepte să fie tratate? Vă las pe voi să trageți concluziile", a conchis tânăra.

Connect-R / FOTO: Facebook Connect-R

Artistul ar fi încercat inițial să nege acuzațiile, susținând că cel care a vorbit ar fi fost un simplu moderator, potrivit adevarul.ro. "Sunt moderatorul lui Connect-R, eu mă ocup de pagina lui”. Connect-R a recunoscut ulterior că el a făcut comentariile: "Nu te-am jignit, femeie, te-am trimis la sport. TikTok-ul, prin definiție, e un pamflet. Echipa de management s-a interesat și e în regulă, chiar mi-a spus că nu te-am jignit cu absolut nimic, nu am făcut decât să te trimit la sport, să mănânci sănătos."

Conflictul dintre cei doi ar fi început în 2023

Potrivit Grațielei Agache, conflictul dintre ea și Connect-R ar fi început în 2023, după un schimb de opinii într-un caz în care era implicat Părintele Calistrat. Femeia susține că a publicat atunci un videoclip în care și-a exprimat punctul de vedere, iar Connect-R ar fi reacționat la material. De aici, spune ea, ar fi urmat mai multe conflicte pe TikTok.

În ceea ce îl privește pe Connect-R, Grațiela Agache afirmă că au fost depuse deja plângeri la Parchet.