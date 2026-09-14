Vlăduța Lupău și Adi Rus, reproșuri la un podcast: Trebuie să mai bem patru-cinci șampanii să mă convingi că o cunoșteam înainte / Îmi tai aripile acuma!

Vlăduța Lupău și Adi Rus, contre în direct: Trebuie să mai bem patru-cinci șampanii să mă convingi că o cunoșteam înainte / Îmi tai aripile acuma! / FOTO: colaj capturi video Youtube @Acasă la Măruță

Vlăduța Lupău și soțul ei, fostul fotbalist Adi Rus, s-au contrazis în platoul podcastului lui Cătălin Măruță pe tema celebrității. Artista i-a spus soțului ei că îi ignoră premiile din folclor, însă acesta a replicat că n-a auzit niciodată de ea înainte să o cunoască personal.

Invitați în podcastul Acasă La Măruță realizat de Cătălin Măruță, Vlăduța Lupău și soțul ei, fostul fotbalist Adi Rus, s-au contrazis pe tema notorietății pe care artista susține că o avea înainte ca cei doi să formeze un cuplu. În timp ce interpreta i-a reproșat partenerului său că îi minimizează trecutul profesional, acesta a spus că nu a auzit niciodată de ea înainte să o întâlnească personal.

Schimbul de replici a pornit după ce gazda emisiunii a readus în discuție momentul în care cei doi s-au văzut pentru prima dată, moment în care Adi Rus a spus că nu știa cu cine stă de vorbă.

„Nu erai nici pe Atomic, nici pe Minimax”

Contrele au început când Vlăduța Lupău a ținut să sublinieze că avea deja un nume în muzică înainte de a-l întâlni pe fostul fotbalist. Adi Rus a spus că nu știa de celebritatea ei.

„Deci, trebuie să mai bem patru-cinci șampanii să mă convingi că o cunoșteam înainte. Nu știam! Pur și simplu, nu”, a spus fostul fotbalist.

Interpreta a intervenit pentru a-și susține palmaresul și a insistat pe premiile obținute: „De ce nu m-ai cunoscut când eu ți-am spus că eu am fost la concursuri mari, tu ai zis așa...”.

Răspunsul partenerului de viață a stârnit râsul în platou: „Ea îmi spune mie că a fost la marele concurs «Maria Tănase». Păi eu nici nu știu ce-i aia!”.

La avertismentul artistei, „vezi că acuma oamenii o să te judece!”, Adi Rus a detaliat mediul în care trăia la acea vreme: „Dar degeaba mă... Eu nu știam! Eu nu mă uitam la folclor. Eu ți-am spus că mă uitam la Taraf TV, mă uitam la Atomic, mă uitam... Eu nu te-am văzut acolo pe tine! Dacă nu te-am cunoscut... Nici pe Minimax nu erai, nici pe... Păi ce să zic că te-am cunoscut, pe bune?”.

„Vezi că nu-i voie să tai aripile cuiva!”

Intervenția lui Cătălin Măruță a încercat să tempereze discuția și a amintit că lumea sportului din care provenea fotbalistul era complet deconectată de scena muzicii populare: „Era o altă lume a ta. Erai într-o altă lume, erai cu fotbalul”.

Vlăduța Lupău nu a renunțat însă la argumentul că munca ei merita să fie recunoscută: „Da, dar eu eram cunoscută, asta încercam să explic”.

Replica ironică a lui Adi Rus: „Ea era Maria... Mariah Carey!”.

Discuția s-a încheiat cu o mustrare pe jumătate glumeață, pe jumătate serioasă din partea cântăreței: „Păi și acuma, mă, nu recunoaște! Vezi că nu-i voie să tai aripile cuiva! Nu-i voie! Și mi le tai acuma!”.

Scena din podcast arată dinamica relaxată a cuplului, un subiect urmărit constant de fanii cântăreței.