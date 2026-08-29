Ce se va întâmpla cu averea de 450 de milioane de dolari a cântăreței Dolly Parton

Cântăreața Dolly Parton. Sursa foto: Agerpres

Celebra cântăreață de muzică country Dolly Parton a murit pe 25 august 2027, la vârsta de 80 de ani. Vedeta a lăsat în urmă o avere de 450 de milioane de dolari, iar acum se discută despre cine ar putea moșteni imperiul artistei.

Dolly Parton, regina muzicii country, a lăsat în urmă un imperiu uriaș, de 450 de milioane de dolari, după moartea sa.

Potrivit Page Six, planul ei succesoral, meticulos elaborat, este menit să determine cine primește cheile averii strânse de cântăreață în mai bine de șase decenii de carieră, dar și ce se întâmplă cu imperiul artistei.

Sursa citată relatează că averea lui Dolly Parton include un catalog de 3.000 de melodii estimat la 120 de milioane de dolari, o participație la Dollywood, estimată la 165 de milioane de dolari, o proprietate mare din Tennessee, evaluată la aproximativ 10 milioane de dolari, și, potențial, bunuri personale scumpe, inclusiv garderoba și suvenirurile sale faimoase și prețioase.

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Totuși, modul în care va fi împărțită această avere și cine va controla în cele din urmă imperiul lăsat în urmă de Parton ar putea rămâne un secret pentru o vreme.

„Știm că Dolly nu a avut copii proprii, așa că este dificil de prezis cui plănuia să lase averea”, a declarat pentru Page Six Robert Strauss, avocat expert în domeniul succesoral.

Ce s-ar putea întâmpla cu banii generați de drepturile de autor ale cântăreței Dolly Parton

Indiferent de ce spune planul succesoral al cântăreței Dolly Parton, abilitățile sale în afaceri ar putea face tranziția catalogului său muzical considerabil mai ușoară.

„Deoarece Dolly Parton deținea, în mod faimos, propria companie de publishing muzical, în loc să o vândă unei case de discuri importante, trecerea ei în neființă nu ar trebui să perturbe gestionarea catalogului în sine”, a declarat pentru Guy Blake, partener manager la Granderson Des Rochers.

Astfel, potrivit lui Guy Blake, drepturile de autor ale lui Parton și veniturile generate de acestea ar putea fi administrate în continuare de Velvet Apple Music, compania de publishing muzical controlată anterior de cântăreață.

„Drepturile de autor - și veniturile pe care le generează - trec în moștenirea companie de publishing, care poate continua să le gestioneze exact așa cum a făcut-o ea”, a spus Blake.

Nici Strauss, nici Blake nu sunt afiliați direct cu averea lui Parton, subliniază sursa citată.

Dolly Parton a lăsat în urmă șase frați

Crescută într-o familie numeroasă alături de 11 frați și surori, Parton a lăsat în urmă șase frați: Willadeene, Robert Lee, Stella, Cassie, Freida și Rachel.

Parton – care s-a luptat în secret cu cancerul înainte de a muri – a lăsat în urmă și mai multe nepoate și nepoți, precum și pe fina ei, Miley Cyrus.

De altfel, reamintim că moartea artistei a fost anunțată în data de 25 august de către unul dintre nepoții ei. Este vorba despre Bryan Seaver, care se ocupa de securitatea artistei.

Dolly Parton și-a ținut în secret planurile legate de averea sa

Totuși, detaliile averii au fost atât de atent păzite încât chiar și unii dintre asociații de afaceri de lungă durată ai lui Parton nu știu ce se întâmplă cu banii după moartea ei, potrivit Daily Mail.

O sursă care a lucrat cu vedeta timp de aproape 40 de ani a declarat că Parton a ținut secrete detaliile planificării succesiunii sale, deși nu se așteaptă ca familia ei extinsă să lanseze o luptă urâtă în instanță pentru avere.

Cine ar putea totuși moșteni averea lui Dolly Parton

„S-a ocupat de toți”, a declarat sursa pentru publicație, adăugând: „Nu cred că va exista vreo luptă între ei pentru avere... toți sunt tratați foarte corect.”

Sursa Daily Mail se așteaptă ca cea mai mare parte a averii lui Parton să meargă în scopuri caritabile, continuând munca filantropică care a fost atât de importantă pentru viața ei.

Aceasta ar putea însemna că imperiul ei va contribui în cele din urmă la finanțarea unor cauze precum Fundația Dollywood și Biblioteca Imaginației, un program inspirat de analfabetismul tatălui ei, care a pus de atunci peste 300 de milioane de cărți gratuite în mâinile copiilor.

„Era o doamnă inteligentă, la fel de talentată în afaceri ca și în muzică”, a mai spus sursa.

Reamintim că acum câteva zile, un purtător de cuvânt al patrimoniului vedetei a confirmat că Dolly Parton a murit din cauza cancerului de care suferea.