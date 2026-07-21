Soția lui Alexandru Hora a murit în somn. Fostul concurent MasterChef, despre cauza tragediei: Copilul de 7 ani m-a sunat să-mi spună că mama nu respiră / FOTO: Facebook @Alexandru Hora

Alexandru Hora, fostul concurent de la MasterChef România, a ales să vorbească despre drama care i-a schimbat complet viața. La două săptămâni după pierderea soției sale, el a dezvăluit cauza morții Cristinei și spune că a făcut acest pas pentru a atrage atenția asupra importanței controalelor medicale înainte de începerea unui program intens de slăbire sau de antrenament fizic.

Cristina Hora a murit la începutul lunii iulie, la vârsta de 39 de ani. Plecarea ei neașteptată a lăsat în urmă o familie îndurerată, un soț care încearcă să facă față pierderii și un copil care și-a pierdut mama. Alexandru Hora a transmis un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care a povestit ultimele momente dramatice și a explicat motivul pentru care a decis să vorbească despre această tragedie.

În mesajul său, Alexandru Hora a descris durerea pierderii femeii pe care o numea „iubita mea, soția mea frumoasă și dragă”.

„Noi, Aris, fiul meu de 7 ani și cu mine, am fost la cimitir. Aveam întâlnire cu iubita mea, soția mea frumoasă și dragă, plecată de lângă noi la doar 39 de ani. Un nemernic de infarct i-a curmat zilele, chiar în somn. Fiul meu m-a sunat ca să-mi spună că: `mama nu se mișcă și nu respiră`.

Era mai plinuță și a considerat că a venit momentul să mai dea jos câteva kg, nu numai pentru aspect. Ci mai ales pentru o stare de sănătate mai bună.

Căutând pe internet, fără prea multă documentare, a dat peste un instructor de fitness, care i-a promis un rezultat garantat, dacă va fi disciplinată și serioasă. Nu-i voi da numele. Nu-mi doresc răzbunare. Vreau doar să trag un semnal de alarmă. Pentru că soția mea, Cristina, chiar a urmat cu seriozitate programul primit. Însă a fost și programul care i-a fost fatal.

Nu știam că suferea de o boală gravă a inimii – o cardiomiopatie ischemică dilatativă. Nu avea voie să facă efort fizic susținut și intens. Poate că dacă i s-ar fi cerut să-și facă analizele înainte de a începe programul de slăbire, ar fi descoperit boala.

De aceea vă rog din suflet: - înainte de orice program de slăbire sau antrenament, mergeți la medic si faceți toate analizele. Ca să știți dacă puteți duce o modificare a regimului alimentar combinat cu efort fizic.

Nicio transformare fizică nu este mai importantă decât viața.

- documentați-vă cu multă rigurozitate atunci când alegeți antrenorul. El nu se poate apuca de un client fără să-i cunoască istoricul medical.

- nu vă încredeți în oricine.

- mergeți la un medic nutriționist calificat. Nu spun că un coach este vinovat. Spun că sănătatea trebuie verificată înainte de a începe un program solicitant.

Eu mi-am pierdut soția. Aris și-a pierdut mama.

Dacă această postare convinge măcar un om să-și verifice starea de sănătate înainte să înceapă un program de slabire, atunci tragedia noastră va salva o altă familie”, a scris Alexandru Hora.