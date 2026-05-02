Nicoleta Luciu l-a dat de gol pe soțul ei. Ce face Zsolt Csergo după 20 de ani de relație: Nu i-am cerut niciodată asta

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo formează un cuplu de peste 20 de ani, iar vedeta a vobit rar despre viața personală. Odată cu revenirea în mediul online, Nicoleta Luciu a dat asigurări că mariajul ei este în continuare unul solid.

În toți anii în care a lipsit din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu a ales să își vadă cu atenție de familie și de cei patru copii pe care îi are cu Zsolt Csergo: Zsolt Jr, Kim, Kevin și Karol.

Nicoleta Luciu, despre gesturile care contează într-o relație

Invitată în podcastul lui Teo Trandafir, Nicoleta Luciu a vorbit despre felul în care soțul ei se poartă cu ea după mai bine de două decenii de relație. Vedeta spune că Zsolt Csergo a rămas atent la gesturile de politețe și că, inclusiv în prezent, îi trage scaunul atunci când se așază la masă.

Aceasta a explicat că soțul ei nu obișnuiește să o lase singură la masă pentru a discuta afaceri sau pentru a saluta persoane importante. Din punctul ei de vedere, acest tip de comportament arată respect față de femeia de lângă tine.

Mai mult, Nicoleta Luciu a spus că le învață și pe fete să fie atente la felul în care sunt tratate de bărbați. Vedeta consideră că o femeie nu ar trebui să accepte să fie ignorată la o ieșire, mai ales după ce s-a pregătit special pentru acel moment.

"După 20 de ani de relație, bărbatul meu îmi trage scaunul la masă ca să mă așez. Eu nu i-am cerut niciodată treaba asta. Noi ieșim foarte rar, dar bărbatul meu nu se ridică niciodată de la masă. Eu îi spun: "Dar tu nu ai văzut că e primarul? Că e vicepreședintele, nu te duci să…?".

Îmi spune: "Dacă am treabă cu ei, ne vedem mâine la birou sau mă duc la ei la birou".

Aia se aranjează toată ziua pentru tine, o "parchezi" la masă și el se duce să facă business, atunci l-a găsit… că nu a avut timp înainte sau mâine. Așa le învăț și eu pe fete.

Stați 10 minute la masă, nu a venit fraierul? Ați plecat! Dar nu te duci acasă. Iei fetele și te duci frumos în club", a spus Nicoleta Luciu în podcastul lui Teo Trandafir.