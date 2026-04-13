Pepe, tată pentru a patra oară. Soția sa a născut în a doua zi de Paște

Pepe trăiește din nou emoția unei mari împliniri în familie, după ce el și soția sa, Yasmine, au devenit părinți în a doua zi de Paște. Aceasta a adus pe lume o fetiță sănătoasă, moment care marchează un nou capitol pentru familie și pentru artist, ajuns la al patrulea copil.

Bucurie în familie după nașterea fetiței

Vestea a fost făcută publică de Pepe chiar pe rețelele de socializare, unde a publicat imagini din spital, surprinzând momentele imediat de după naștere. În fotografii apar Yasmine și micuța, care a primit numele Jessica.

„Hristos a Înviat! Astăzi, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu fetița noastră scumpă. Yasi, eroina, mămică, și Jessica la ea în brațe. Iubita noastră. Vă iubim și vă mulțumim mult de tot”, a transmis artistul, într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram.

Pepe devine tată pentru a patra oară

Odată cu venirea pe lume a micuței Jessica, Pepe devine tată pentru a patra oară. Este al doilea copil pe care îl are împreună cu Yasmine, după micuțul Pepe Jr., iar în total artistul mai are două fete, Maria și Rosa, din fosta căsnicie cu Raluca Pastramă.

Un nou început

Ajuns la acest moment important, Pepe a vorbit de-a lungul timpului despre rolul de părinte și despre echilibrul pe care îl găsește în viața de familie. Artistul a spus că fiecare etapă din creșterea copiilor săi are o semnificație aparte și că se simte împlinit atât personal, cât și profesional.

Într-un interviu acordat anterior revistei VIVA!, cântărețul sublinia că își dorește în primul rând sănătate și liniște alături de cei dragi, precizând că se bucură de evoluția copiilor săi și de stabilitatea din viața de familie.

„În momentul de față, suntem extrem de relaxați și de fericiți cu lucrurile echilibrate din viața noastră, suntem bine toți, iar eu sunt tare mândru de tot ceea ce înseamnă evoluția și creșterea copiilor. Și în carieră lucrurile merg foarte bine, așa că tot ce îmi mai doresc este să fim sănătoși și să ne bucurăm de toate momentele astea frumoase împreună”, a declarat Pepe.

