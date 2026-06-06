Politicianul care a dezamăgit-o pe Denise Rifai. Au fost buni prieteni, dar când a ajuns premier nu i-a mai răspuns la telefon

Denise Rifai a fost la "Sosurile lui Măruță", acolo unde a fost întrebată care este politicianul care a dezamăgit-o cel mai tare.

Jurnalista a mărturisit că cel care a dezamăgit-o cel mai mult i-a fost mulți ani prieten bun. Este vorba despre Florin Cîțu. Acesta a fost cel de-al 69-lea prim-ministru al României, în perioada 23 decembrie 2020 – 25 noiembrie 2021, ministru al Finanțelor Publice în guvernele Ludovic Orban I și II, președinte al Partidului Național Liberal între 25 septembrie 2021 și 2 aprilie 2022 și președinte al Senatului între 23 noiembrie 2021 și 29 iunie 2022.

Denise Rifai: Florin Cîțu m-a dezamăgit în secunda în care a devenit premier

"Îl cunosc pe Florin dinainte să devină prim-ministru. M-a dezamăgit în secunda în care a devenit premier. Era și îl consider prietenul meu, până în momentul în care a devenit premier, când s-a schimbat foarte tare. El este cel mai bun specialist pe care îl are România în materie de finanțe publice, nu e om mai pregătit decât el în ceea ce înseamnă politică monetară, dar să fii om politic e o chestie cu totul diferită de a fi un bun tehnician în domeniul tău. Mi-aș dori ca într-o zi Florin Cîțu să devină guvernatorul României.

"Putea să facă chestii extraodinare și nu a făcut-o"

Este visul meu, cred că și al lui. (...) Dar repet, politica este un sos complex, unde este nevoie și de caracter, e nevoie să iei decizii în anumite decizii în anumite contexte și ai nevoie de multe ca să poți să fii un om politic. Florin m-a învățat că nu are nicio legătură a fi un bun tehnician cu a fi un bun politician. M-a dezamăgit pentru că el putea să facă chestii extraodinare și nu a făcut-o", a spus Denise Rifai la emisiunea lui Cătălin Măruță.

Totodată, Denise Rifai a mărturisit că în perioada în care a fost premier, Florin Cîțu nu i-a mai răspuns la telefon.