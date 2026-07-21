Se răcește în toată țara. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Maxime de doar 23 de grade în București

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Administrația Națională de Meteorologie anunță vreme rea în toată țara, de miercuri.

Prognoza meteo în țară, miercuri

Vremea va fi în general instabilă și se va răci în toată țara, semnificativ în jumătatea de est. Cu precădere în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm), iar în intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...50 l/mp, iar izolat în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei de peste 70 l/mp. În celelalte regiuni, fenomene specifice instabilității atmosferice se vor semnala pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări mai susținute ziua în sud- vest, iar noaptea în extremitatea de sud-est (rafale de 50...60 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 de grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.

Vremea în București

Vremea se va răci, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 12...15 grade. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...40 l/mp. Vântul va sufla moderat ziua și slab noaptea.

ANM, vremea în țară, joi

Valorile termice, mai ales cele diurne, vor fi în creștere față de intervalul anterior, cu precădere în sudul, centrul și estul țării, dar se vor menține în general sub cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări și averse în general slabe cantitativ (5...10 l/mp, izolat peste 15 l/mp) local la munte, în nord-vest și în sud și pe arii restrânse în restul teritoriului. Izolat vor fi și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Crișana, sudul Banatului, vestul Olteniei și în Dobrogea (viteze de 40...50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în vestul și sudul Olteniei, iar cele minime între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral. Pe arii restrânse vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo în București

Vremea va fi ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Temperatura maximă, în

creștere față de ziua precedentă, va fi de 25...26 de grade, iar cea minimă de 13...15 grade. Cerul va fi temporar noros ziua când vor fi averse slabe (în general 2...5 l/mp) și posibil descărcări electrice și variabil noaptea. Vântul va sufla și moderat.

Vremea vineri, în țară

Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor situa sub cele specifice perioadei. În special ziua, cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (în general 5...15 l/mp, pe alocuri peste 25....30 l/mp) și descărcări electrice pe arii extinse în zonele montane și submontane, în Maramureș și Muntenia, local în Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Olteniei. Vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar averse slabe (1...5 l/mp) se vor semnala izolat. Vântul va avea intensificări temporare în vestul, nord-vestul și sudul țării, cu viteze mai mari în sudul Banatului și vestul Olteniei (rafale de 45...55 km/h), precum și la altitudini mari la munte (viteze de 60...70 km/h în vestul Carpaților Meridionali), dar posibil de scurtă durată izolat și în rest, în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 21 și 27 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18...19 grade pe litoral. Pe arii restrânse vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteo în București

Vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor situa sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie. Cerul va avea înnorări, mai accentuate pe parcursul zilei când se vor semnala averse (în general 5...10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade.

Vremea sâmbătă

În țară

Valorile termice se vor menține sub mediile multianuale ale perioadei în cea mai mare parte a țării (cele diurne se vor apropia de normele sfârșitului de iulie în vest și sud-vest). Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales în a doua parte a zilei când vor fi averse și descărcări electrice local în zonele montane și perimontane și în Muntenia, pe areale restrânse în Transilvania, Oltenia, Moldova și Dobrogea și izolat în restul teritoriului. Cantitățile de apă vor fi în general de 5...15 l/mp, iar la munte și în partea de sud-sud-est pe alocuri de 20...25 l/mp. Vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, izolat cu intensificări (rafale în general de 45...50 km/h) în zona montană înaltă și posibil și în rest, în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în estul Transilvaniei și 29 de grade local în Crișana, Banat și Oltenia; minimele termice vor fi cuprinse între 6...9 grade în zonele depresionare și 17...19 grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Pe arii restrânse vor fi condiții de ceață.

În București

Vremea se va menține în general instabilă și cu regim termic sub cel specific perioadei. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei când se vor semnala averse (în general 5...10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 25 de grade, iar cea minimă va fi de 14...16 grade.