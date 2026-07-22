Cum opreşti pe banda de urgenţă fără să te pui în pericol. Comparaţie România vs Suedia

Foto: Agerpres

Un clip video din trafic, prezentat la DC Conducem, a atras atenţia lui Titi Aur, care a făcut o comparaţie între România şi Suedia.

Când faci pană pe autostradă şi opreşti pe banda de urgenţă, ce trebuie să faci pentru a fi în siguranţă? Asta a explicat Titi Aur la DC Conducem, după vizionarea unor imagini cu un şofer care schimba roata chiar pe banda de urgenţă, alături fiindu-i şi ceilalţi pasageri. În plus, semnalizarea maşinii cu triunghi reflectorizant era făcută ca pe o şosea normală, fără ca şoferul să ţină cont că totul se întâmpla pe o şosea de mare viteză.

"Nu știm să circulăm la modul general, nicidecum pe autostrăzi.

Când am făcut reportajul „Sânge pe șosea”, l-am avut în acel reportaj şi pe Răzvan Pîrvu, comandantul român de la Poliţia din Malmo, Suedia, care ne-a spus următorul caz: o întâmplare complet nefericită în care cei care au fost implicați au fost perfect legali. Adică în Suedia ei sunt învățați așa: când ai o problemă pe autostradă, ai oprit pe banda de urgență, ai anunțat, ai trecut dincolo de parapet toți ocupanții mașinii și te pui în siguranță.

De ce? Pentru că în mașină poți fi în pericol dacă stai pe banda de urgență, pentru că vine cel din spate care e neatent, vine tirul, vine cel care se uită la telefon și te omoară pe banda de urgență — lucruri care s-au întâmplat și în România. Ei, au fost patru tineri care au făcut lucrurile perfect legal. Mai mult, s-au urcat pe o mică movilă după ce au trecut dincolo de parapet. A venit un tir, neatent șoferul, a lovit mașina pe care a aruncat-o peste cei patru și i-a omorât. Adică au respectat absolut toate regulile, dar ghinionul a făcut ca mașina să fie aruncată exact peste ei și i-a omorât pe toți patru", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

Ce trebuia să facă şoferul din imagini

"Deci ce trebuie să facem în astfel de cazuri? Reguli de conducere defensivă, din păcate, nu și reguli de circulație la noi: tragi mașina, o lași pe banda de urgență, anunți să vină mașina de intervenție, treci dincolo de parapet și te pui în siguranță, chiar cât mai departe. Pentru că, din păcate, ar trebui să știi că sunt șoferi neatenți: șoferi de camioane, dar și șoferi de mașini mici, șoferi de dube și de tot felul de mașini care merg pe autostradă și se uită în telefon, se uită la filme...", a mai spus Titi Aur.

Imaginile video încep la minutul 24:46: