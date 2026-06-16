Trotinetele electrice au fost interzise la Bruxelles. Cele două măsuri necesare în România, conform lui Titi Aur

Sursa Foto: FreePik | Trotinetele electrice

Trotinetele electrice au fost interzise în regiunea capitalei Belgiei, Bruxelles. Interdicţia intră în vigoare din 2027.

În 2025, 666 de persoane au fost rănite la Bruxelles din cauza accidentelor care au implicat trotinete electrice, o creştere de 26% faţă de anul precedent, potrivit regiunii.

Guvernul regional critică, de asemenea, "trotinetele electrice parcate prost, care obstrucţionează în mod regulat ceilalţi participanţi la trafic". Şi denunţă şi utilizarea trotinetelor electrice închiriate în scopuri criminale, în special de către traficanţii de droguri.

În 2023, Parisul a devenit prima capitală europeană care a interzis complet aceste vehicule închiriate, în urma unui vot organizat de primărie.

Cele două măsuri necesare în România, conform lui Titi Aur

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a transmis, la DC Conducem, că nu este de acord cu interzicerea completă. Acesta spune că e nevoie ca statul să ia două măsuri pentru a reduce numărul accidentelor cu trotinete electrice.

"Sunt probleme în toată Europa, în toată lumea, cu trotinetele electrice. Trotineta electrică e o evoluţie tehnică interesantă, foarte practică, practicată de oameni de toate vârstele, de la tineri la bătrâni, şi, din păcate, greu de ţinut sub control. Au început interdicţiile, dar din punctul meu de vedere nu e calea corectă. Eu nu cred în interdicţii. Interdicţia poate diminua pe moment numărul accidentelor. Eu cred mai mult în exploatarea corectă a oricărui progres tehnic. Cred că trebuie lucrat foarte mult la educaţie. Vor spune unii că sunt subiectiv. Da, sunt subiectiv, recunosc! Ocupându-mă de acest domeniu, văd că se pot rezolva anumite lucruri.

Avem statistici care ne arată că transmiţând mesaje şi educându-i pe cei care merg pe stradă, rezolvăm lucruri.

Iar educaţia trebuie împletită cu coerciţia. La trotinete electrice, am mai spus, e vorba de acea asigurare pe CNP, care să crească exponenţial dacă ai anumite daune făcute cu trotineta, care să te oblige să treci printr-un chestionar rutier ca să obţii acea asigurare. Ştiu, mulţi vor spune că nu au când să se ducă la Poliţie pentru acel chestionar. E ok, să îl facă online. Chiar dacă îi ajută cineva, cel puţin vor şti că au obligaţia să înţeleagă nişte indicatoare, cum ar fi acela octogonal, roşu, pe care scrie S-T-O-P, ce înseamnă dungile albe pe asfalt, ce e trecerea de pietoni, etc.

Avem nevoie şi de transmiterea mesajului despre trotinete electrice încă de la şcoala generală. Pentru că nu mai vedem astfel de trotinete doar la corporatiştii din Pipera, ele sunt pe toate drumurile, în toate satele şi comunele din România, şi nu numai. E un mijloc de transport confortabil, economic, rapid, în toată ţara, inclusiv în mediul rural. Deci s-ar impune transmiterea mesajului şi găsirea soluţiei de a-i educa pe cei care urmează să se deplaseze cu trotineta electrică", a declarat Titi Aur.