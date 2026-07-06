RABLA 2026, răsturnare de situație: schimbarea la care renunță Ministerul. Valorea tichetelor

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Ministerul Mediului renunță la o schimbare din 2026 privind programul Rabla.

”Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a decis lansarea Programului Rabla 2026 pentru persoane fizice în formatul similar cu programul care a funcționat în ultima sesiune dedicată persoanelor fizice din anul 2025. Astfel, introducerea noilor criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile va fi amânată pentru sesiunea actuală, iar programul va putea fi lansat fără întârzieri suplimentare pentru beneficiarii care așteaptă să achiziționeze un autovehicul nou, mai puțin poluant. În paralel, Ministerul va parcurge toate demersurile necesare pentru introducerea acestor criterii pentru sesiunea de anul viitor.

„Unul din obiectivele Ministerului Mediului este ca Programului Rabla să fie lansat anul acesta într-un termen rezonabil. Am propus un nou ordin, aflat în transparență chiar zilele acestea. Răspurile primite de la unele autorități publice a fost că ar fi avut nevoie de încă câteva luni de zile pentru a analiza noul ordin propus de Ministerul Mediului. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto. De aceea, am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută și aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În același timp, nu renunțăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuțiile tehnice, inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene, în perioada imediat următoare pentru a susține aceste criterii pentru anul viitor”, a declarat Diana Buzoianu, ministra mediului, apelor și pădurilor.



Decizia vine după analizarea clarificărilor primite de la reprezentanții Comisiei Europene cu privire la noile criterii propuse pentru program. Răspunsul primit ne arată că introducerea unor limitări suplimentare privind originea geografică a autovehiculelor eligibile ar presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare la nivel european, care ar întârzia lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Pentru a evita blocarea programului și pentru a permite lansarea rapidă a sesiunii pentru persoane fizice, Ministerul Mediului va merge pe forma deja aplicată în ultima sesiune Rabla destinată persoanelor fizice. În paralel, vom parcurge aceste proceduri la nivel european pentru ordinul de anul viitor al programului Rabla.

Bugetul Programului Rabla 2026 pentru persoane fizice rămâne cel anunțat, respectiv 300 de milioane de lei.

Valoarea ecotichetelor va fi aceeași cu cea aplicată în ultima sesiune destinată persoanelor fizice:

- 18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

- 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

- 12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

- 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Condițiile de eligibilitate vor rămâne cele aplicate în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice, respectiv sesiunea reluată în baza noului ghid aprobat în anul 2025, după suspendarea sesiunii anterioare” arată un comunicat al Ministerului Mediului.