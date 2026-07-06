Decontările voucherelor de vacanță, reduse  cu aproape 62% în primele cinci luni din 2026

Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor și centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism, turismul continuă să înregistreze o contracție vizibilă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În primele cinci luni din 2026, decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu 61,5% față de aceeași perioadă din 2025. Raportat la fiecare lună în parte, scăderea medie a fost de - 60,3%, cea mai accentuată fiind în luna mai: - 70,3%.

Comparând aceste date cu cifrele înregistrate în primele cinci luni din 2025, observăm scăderi totale semnificative pe ambele paliere:

- Emitere: O scădere de -8,8% (de la 221,051,228.33 lei în 2025)

- Decontare: O scădere accentuată de -61,6% (de la 557,084,532.78 lei în 2025)

Valoarea voucherelor achiziționate de angajatori a scăzut cu 8,8% față de aceeași perioadă din 2025, aproximativ 7% în medie, la nivelul lunilor analizate, în timp ce valoarea voucherelor decontate către unitățile turistice s-a redus cu 61,6%, de la 557,1 milioane lei la 214,5 milioane lei.

Diferența este explicată și de modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță începând cu acest an. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, impactul este amplificat de restrângerea numărului de beneficiari, prin limitarea acordării voucherelor la salariații cu venituri nete sub 6.000 de lei, precum și de faptul că o parte dintre instituțiile publice au ales să nu mai acorde deloc vouchere.

În aceste condiții, reducerea moderată a ritmului de achiziție a voucherelor de către angajatori este însoțită de o diminuare mult mai accentuată a sumelor care ajung efectiv în economie.

„Datele oficiale confirmă ceea ce industria turismului a anticipat încă de la începutul anului. Deși emiterea voucherelor de vacanță a înregistrat o scădere relativ redusă, de aproximativ 9%, decontările către unitățile turistice s-au diminuat cu peste 61% în primele cinci luni ale anului. Trebuie să ținem cont că în 2025 deja valoarea voucherelor scăzuse de la 1600 la 800 lei. Deci scăderea în continuare a valorii voucherelor acordate reprezintă un adevărat semnal de alarmă. Reducerea valorii voucherelor, restrângerea numărului de beneficiari și decizia unor angajatori din sectorul public de a nu le mai acorda au redus semnificativ resursele care ajung în economie. Acest declin afectează direct lichiditatea operatorilor din turism și reduce efectul economic pe care acest program l-a generat în ultimii ani, ”a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel.

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT

Cel mai alarmant semnal reiese din zona decontărilor de către unitățile afiliate. Dacă în primele cinci luni din 2025 valoarea decontată se ridica la peste 105 milioane de euro, în 2026 aceasta a scăzut la mai puțin de 41 milioane de euro, reprezentând o prăbușire de aproape 62%. Tichetele cu valoare înjumătățită stimulează prea puțin interesul pentru achiziția de vacanțe în România!

Voucherele de vacanță reprezintă, înainte de toate, o măsură cu un important rol social. Ele oferă angajaților, în special celor cu venituri mai mici, șansa de a beneficia de concedii în România, contribuind la refacerea capacității de muncă, la starea de bine și la un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală. În același timp, acest mecanism susține dezvoltarea economiei și oferă predictibilitate investițiilor din industrie.

În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2.000 de proiecte de investiții, cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Totodată, voucherele contribuie la creșterea gradului de ocupare a structurilor de cazare pe tot parcursul anului, inclusiv în extrasezon. De exemplu, la începutul anului 2026, gradul mediu de ocupare al hotelurilor a fost de doar 25%, ceea ce evidențiază importanța acestui instrument pentru sectorul turistic.

Industria turismului susține un sistem al voucherelor de vacanță mai eficient, mai bine adaptat realităților economice și extins într-o măsură mai mare către angajații din mediul privat. Este relevant și faptul că acest model a fost recunoscut la nivel internațional, fiind menționat de OCDE pentru impactul și bunele practici demonstrate într-un context global al programelor similare. Această recunoaștere confirmă că voucherele de vacanță nu reprezintă doar un beneficiu pentru salariați, ci și un instrument eficient de dezvoltare economică și de susținere a turismului românesc.

Despre BIBI Touroperator

BIBI Touroperator, membru al BIBI Group4Travel, se numără printre principalii jucători ai pieței de turism din România, fiind specializat în vacanțe autohtone. Grupul depășește o cifră de afaceri de 13 milioane de euro, iar compania este recunoscută pentru lansarea în premieră a conceptului „Înscrieri Timpurii”, devenit un reper al turismului românesc. Cu o tradiție de 39 de ani, brandul BIBI dezvoltă activități în turism și HORECA. Sub sloganul „România. Oriunde. Oricând.”, BIBI Touroperator promovează destinațiile de vacanță și experiențele autentice care definesc spiritul local.