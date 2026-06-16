Salvamontiști pentru o zi, în universul salvatorilor montani la Salvamont Salvaspeo Dâmbovița

Foto: Facebook Salvamont Dâmbovița

Echipa Salvamont Salvaspeo Dâmbovița a reușit să capteze atenția, pentru o zi, micilor exploratori de la Grădinița "Micul Prinț" din Pucioasa.

În cadrul parteneriatului educațional „Pitici pe cărări de munte”, preșcolarii de la Grădinița „Prichindel” Pucioasa au vizitat Baza Salvamont Salvaspeo Dâmbovița, unde au avut ocazia să pătrundă în universul salvatorilor montani.

Însoțiți de părinți, de directorul Dumitru Georgeta Irena și de educatoare, copiii au aflat informații utile despre siguranța pe munte, au descoperit echipamentele folosite în misiunile de salvare și au participat cu entuziasm la activități interactive care le-au captat atenția și imaginația.

Curioși, implicați și dornici să învețe, cei mici au trăit pentru câteva ore experiența unor adevărați salvamontiști.

Mulțumim echipei Salvamont Salvaspeo Dâmbovița pentru primirea călduroasă, răbdarea, pentru profesionalismul de care au dat dovadă și pentru experiența valoroasă oferită copiilor noștri!