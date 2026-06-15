Ilie Bolojan / Agerpres

Cu ce îi ține hipnotizați Ilie Bolojan pe cei din PNL?

În contextul discuțiilor despre rolul lui Ilie Bolojan în Partidul Național Liberal, Bogdan Chirieac l-a provocat pe Remus Borza cu o întrebare directă.

„Domnule președinte, nu înțeleg un lucru: Cu ce îi ține hipnotizați Ilie Bolojan pe cei din PNL?”, l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Remus Borza, președintele Clubului Oamenilor de Afaceri Liberali (COAL).

„Frica păzește bostănăria. PNL ar avea nevoie, ca orice alt partid, de un președinte precum domnul Ilie Bolojan.

Românul, din păcate, știe doar de bici. Partidele acestea trebuie disciplinate prin forță. Deci este nevoie de un lider cu mână foarte fermă, care să curețe partidul de șobolani, de baroni, de hoți, de vuvuzele și de ce-or mai fi prin partid, pentru că avem și noi, ca toate partidele. Este nevoie să aducă oameni noi și să reconstruiască partidul pe fundații sănătoase.

Deci, clar, stilul acesta a prins la propriul nostru electorat și la activul de partid. Pentru că nici Orban, nici Cîțu nu au fost dictatori. De multe ori, vedeți, bunătatea este percepută ca slăbiciune. Din punctul acesta de vedere, este nevoie de un om cu autoritate. Chiar și în Guvern este nevoie de acest profil de prim-ministru, adică un om hotărât.

Dar, măi, și fă lucruri! Toate reformele acestea nu se clamează la televizor, nu se discută la infinit și nu se diseminează în spațiul public înainte de a fi luate.

Măsurile de reformă se iau mai întâi și abia apoi se discută despre ele. Pentru că este clar că nimeni nu te va aplauda pentru toate măsurile la care vom fi obligați să recurgem și pe care următorul guvern va trebui să și le asume”, a zis Remus Borza.

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