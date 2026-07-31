Pe cine ar desemna Traian Băsescu premier. Răspunsul fostului președinte

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România traversează una dintre cele mai complicate perioade politice din ultimii ani. Traian Băsescu spune pe cine ar nominaliza premier dacă ar fi președinte și susține că timpul nu mai permite ezitări. În opinia sa, prioritatea este instalarea cât mai rapidă a unui guvern care să poată lua decizii în contextul pe care îl consideră foarte complicat, inclusiv din punct de vedere al securității.

Întrebat pe cine ar nominaliza premier dacă ar fi președinte, Traian Băsescu a răspuns că nu ar fi prelungit negocierile și ar fi făcut rapid o nominalizare pentru funcția de prim-ministru. În opinia sa, momentul actual cere decizii rapide și asumate. Băsescu consideră că președintele Nicușor Dan dispune deja de variantele propuse de principalele partide și că prelungirea consultărilor nu mai aduce un avantaj concret.

„Pe unul din cei doi propuși de partide. Au fost două propuneri. Una de la liberali, Siegfried Mureșan, și alta de la PSD, Sorin Grindeanu. Aceste propuneri președintele le-a primit și știm toți despre ele. N-aș mai lungi vorba. Aș opta pentru una din cele două propuneri”, a spus Băsescu.

Discuția s-a mutat apoi asupra posibilității organizării unor alegeri anticipate. Traian Băsescu spune că acestea nu ar trebui să reprezinte obiectivul principal, însă consideră că președintele trebuie să păstreze această opțiune dacă nu reușește să formeze un guvern.

„Sigur că da. Eu nu spun că prioritatea trebuie să fie alegerile anticipate. Eu spun că prioritatea, având în vedere situația și de securitate în care ne aflăm, soluția corectă este să avem rapid guvern. Dar dacă nu se poate, să fim și în situația de a declanșa alegeri anticipate. Adică președintele să-și creeze condiții. Însă dacă reușește să facă un guvern care să treacă prin Parlament, este ceea ce România are nevoie acum, în acest moment”, a precizat fostul președinte.

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Reforma statului, prioritatea pe care Traian Băsescu o consideră inevitabilă

Fostul președinte a vorbit și despre organizarea administrativă a României. Acesta afirmă că reforma statului trebuie începută chiar cu reorganizarea administrativă.

„Indiscutabil este nevoie de reformă a statului. Și primul lucru care trebuie făcut este reforma administrativă. Încă suntem cu 42 de județe cu tot cu sectoarele, ca pe vremea lui Ceaușescu. Țara e casetată. Înainte de Revoluție a fost casetată pentru că trebuia populația controlată, supravegheată. Dar acum proiectele se împiedică de frontierele județene. Îți trebuie două consilii să ia o decizie pentru un drum județean. Lucrurile sunt complicate”, susține Băsescu la B1 TV.

Declarația reia una dintre temele pe care Traian Băsescu le-a susținut în repetate rânduri de-a lungul ultimilor ani. El consideră că actuala împărțire administrativă produce blocaje și încetinește dezvoltarea proiectelor locale și regionale.

În analiza sa, existența unui număr mare de județe și suprapunerea competențelor administrative generează proceduri mai complicate, întârzieri și costuri mai ridicate pentru investițiile publice.