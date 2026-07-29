Nazare face apel la responsabilitate în Parlament și în negocierile politice: România este în continuare evaluată de agențiile de rating

Foto: Agerpres/ Alexandru Nazare

Într-o postare pe pagina de Facebook, ministrul interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, a transmis că menținerea ratingului de țară este principala prioritate și a făcut apel la responsabilitate și echilibru în Parlament.

Potrivit acestuia, prin dialog, au fost adoptate amendamente pentru o intervenție temporară pe piața carburanților, iar măsurile trebuie să protejeze atât populația, cât și echilibrele bugetare.

„Ratingul de țară rămâne prioritatea nr. 1. Apel la responsabilitate şi echilibru în Parlament şi în negocierile politice.

În ultimele zile, am gestionat mai multe situații complexe, cu așteptări legitime din partea oamenilor, a instituțiilor și a economiei. În astfel de momente, rolul nostru este să armonizăm interesele, să păstrăm dialogul constructiv și să construim soluții care răspund problemelor imediate și pot fi susținute pe termen lung.

În Parlament am găsit, împreună cu toate grupurile parlamentare, o formulă funcțională pentru intervenția temporară pe piața carburanților. Peste 24 de amendamente au fost analizate și adoptate pentru a adapta mecanismul la condițiile actuale, marcate nu doar de creșterea prețurilor, ci și de riscuri reale privind lanțurile de aprovizionare. Am construit astfel, prin dialog, o soluție flexibilă şi sustenabilă.

Responsabilitatea executivă nu presupune să alegem între protejarea populației și protejarea echilibrelor bugetare. Presupune să aducem la aceeași masă obiective diferite, să corectăm măsurile care ar putea produce efecte adverse și să menținem acele soluții care pot funcționa în practică. Dialogul este obligatoriu şi trebuie să conducă la decizii clare, aplicabile și atent calibrate”, a scris Alexandru Nazare pe pagina de Facebook.

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„Popularitatea unei măsuri nu garantează că aceasta poate fi finanțată”

Alexandru Nazare a explicat că soluțiile privind TVA-ul de 9% pentru locuințe și deblocarea posturilor din sănătate au fost adoptate astfel încât să limiteze impactul asupra bugetului.

Potrivit acestuia, orice nouă cheltuială trebuie analizată în funcție de sursa de finanțare și de efectele asupra deficitului. De asemenea, ministrul a avertizat că măsurile fără acoperire financiară pot afecta consolidarea fiscală.

„Aceeași abordare a stat și la baza soluțiilor privind prelungirea termenului de achiziție a locuințelor cu TVA 9% şi deblocarea situației privind posturile din sănătate. Nevoia de personal în spitale este reală, dar la fel de reală este obligația statului de a se asigura că noile cheltuieli pot fi finanțate și în anii următori.

Prin analiză, negociere deschisă şi dialog între instituții, am ajuns la formule pentru toate aceste situații, cu păstrarea controlului asupra impactului bugetar. Aceasta este regula perioadei actuale: să găsim soluții pentru problemele urgente, fără să transformăm soluțiile de astăzi în vulnerabilități imediate.

Există multe solicitări și multe obiective legitime. Dar resursele statului nu sunt nelimitate. Fiecare nouă facilitate, exceptare sau cheltuială permanentă trebuie analizată împreună cu sursa sa de finanțare și cu efectele asupra deficitului, datoriei și costurilor de împrumut. Presiunea momentului nu poate înlocui analiza impactului, iar popularitatea unei măsuri nu garantează că aceasta poate fi finanțată. Actele normative fără o sursă clară de acoperire se acumulează și pot anula progresele obținute prin efortul de consolidare fiscală”, a scris Alexandru Nazare.

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„România se află în continuare sub evaluarea agențiilor de rating”

Alexandru Nazare a avertizat că România este în continuare evaluată de marile agenții de rating, iar orice decizie fără acoperire bugetară poate afecta calificativul de investiții.

Potrivit ministrului, menținerea acestui rating este importantă pentru stabilitatea economică, investiții și costurile de finanțare ale țării.

„În acest context, subliniez că România se află în continuare sub evaluarea agențiilor de rating. Pe 31 iulie urmează decizia Fitch, pe 7 august evaluarea Moody’s, iar pe 2 octombrie este programată următoarea evaluare S&P. Toate cele trei mari agenții mențin în prezent o perspectivă negativă asupra ratingului suveran al României, ceea ce înseamnă că marja noastră de abatere de la obiectivele asumate este foarte redusă.

Agențiile nu analizează doar o singură măsură, ci coerența întregii politici fiscal-bugetare și capacitatea de a respecta angajamentele asumate. O acumulare de decizii fără acoperire poate împinge România pe o pantă periculoasă, cu efecte serioase asupra dobânzilor, investițiilor, creditării și nivelului de trai. Menținerea calificativului de investiții nu este o preocupare tehnică a Ministerului Finanțelor, ci o miză directă pentru menținerea echilibrului economic al țării”, a scris Alexandru Nazare.

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„Nu ne putem permite inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar”

„Mă bazez pe sprijinul liderilor politici din toate partidele şi al colegilor din Parlament pentru ca, în această perioadă, să evaluăm cu maximă responsabilitate fiecare amendament și fiecare inițiativă legislativă cu impact bugetar. Dialogul și acordul politic sunt esențiale şi trebuie însoțite de aceeași rigoare în identificarea surselor de finanțare.

Nu ne putem permite inițiative legislative cu impact bugetar suplimentar în sesiunile parlamentare extraordinare.

Putem armoniza interese diferite și putem găsi soluții. Dar fiecare decizie trebuie să rămână în limitele pe care România și le poate permite. Altfel, riscăm ca unele dintre măsurile adoptate azi să ne coste enorm în perioada imediat următoare”, a scris Alexandru Nazare pe pagina de Facebook.