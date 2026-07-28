Petiție după accidentul mortal din Bihor. Se cere un plan urgent pentru trotinetele electrice / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @rcphotostock

O petiție prin care autoritățile sunt chemate să ia măsuri pentru reducerea accidentelor provocate de utilizarea necorespunzătoare a trotinetelor electrice a fost lansată în județul Bihor. Demersul vine la scurt timp după tragedia petrecută la Chișlaz, unde un adolescent de 14 ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier.

Inițiatorii spun că utilizarea trotinetelor electrice a devenit o problemă de siguranță rutieră.

În textul petiției, comunitatea civică INFO TRAFIC BIHOR solicită implicarea mai multor instituții pentru prevenirea accidentelor.

„Reduceți accidentele grave ale trotinetelor electrice! Trotinetele electrice au devenit o prezență tot mai vizibilă în traficul din județul Bihor, iar lipsa unui control ferm le transformă tot mai des într-un factor de risc pentru pietoni, bicicliști, șoferi și chiar pentru cei care le folosesc. În special în Oradea și Marghita, circulația pe trotuare, viteza nepotrivită, deplasarea fără echipament de protecție și nerespectarea regulilor de prioritate alimentează situații care pot duce la accidente grave.

Fără măsuri clare și controale constante, acest risc va continua să crească. Comunitatea civică INFO TRAFIC BIHOR vede zilnic îngrijorarea oamenilor care nu mai știu dacă se pot deplasa în siguranță pe stradă sau pe trotuar. Când regulile nu sunt aplicate consecvent, mesajul transmis este că abaterile sunt tolerate, iar asta afectează întreaga siguranță rutieră.

Solicităm Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, Serviciului Rutier, Poliției Municipiului Oradea, Poliției Municipiului Marghita și Instituției Prefectului Județului Bihor să acționeze coordonat pentru prevenirea accidentelor produse de utilizarea necorespunzătoare a trotinetelor electrice. Este nevoie de patrule și controale vizibile, de sancționarea abaterilor și de aplicarea consecventă a regulilor privind viteza, circulația pe zone interzise și comportamentul în trafic.

Vă cerem să adoptați și să puneți în aplicare, în cel mult 30 de zile, un plan comun de verificări și prevenție pentru trotinetele electrice în Bihor, cu acțiuni regulate în zonele cu risc ridicat, comunicare publică asupra regulilor și raportarea rezultatelor către comunitate. O astfel de intervenție nu pedepsește mobilitatea, ci o face compatibilă cu siguranța tuturor participanților la trafic.

Oamenii din județ au dreptul la străzi mai sigure, la trotuare utilizabile și la reguli care să fie respectate de toți. Această măsură este necesară acum, înainte ca un nou accident grav să arate din nou costul lipsei de acțiune”, se arată pe petitieonline.ro.

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Petiția a fost lansată după accidentul mortal de la Chișlaz

Demersul a fost inițiat la scurt timp după accidentul rutier petrecut în localitatea Chișlaz, în urma căruia un adolescent de 14 ani a murit. Conform datelor comunicate de polițiști, băiatul se deplasa cu o trotinetă electrică pe drumul comunal 113. La ieșirea pe drumul național, acesta nu s-ar fi asigurat corespunzător și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani.

Adolescentul a fost preluat în stare gravă și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Cu toate eforturile depuse de medici, viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

Autorii petiției susțin că scopul demersului este reducerea riscului de accidente prin controale constante, aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege și informarea utilizatorilor cu privire la regulile de circulație. Ei consideră că măsurile propuse urmăresc creșterea siguranței tuturor participanților la trafic, indiferent de mijlocul de deplasare folosit.